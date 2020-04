«Hemos querido poner nuestro granito de azúcar»

Las torrijas son una parte más del total de la Semana Santa en Sevilla, y en la capital las de la confitería La Campana son para muchos las mejores. Este 2020 la Semana Grande ha sido truncada por el coronavirus y nos hemos sin procesiones y sin poder probar las torrijas de la confitería del centro. Aunque sí podrán probarlas los sanitarios que trabajan contra el virus.

Borja Hernández Medina, bisnieto del fundador del negocio y gerente del mismo, nos cuenta que han decidido hacer y repartir 3.000 torrijas a los hospitales Virgen del Rocío y Virgen Macarena y a comedores sociales de Sevilla. Serán 1.000 unidades para cada hospital y las 1.000 restantes se repartirán entre los comedores sociales.

La crisis del coronavirus también ha afectado a la empresa, que se ha visto obligada a cerrar. «Podríamos haber abierto para vender pan, pero estamos en el centro y estos días no hay un alma, así que no merecía la pena» nos dice Borja. También se plantearon hacer repartos, pero descartaron la opción para no poner en riesgo a sus trabajadores.

Eso sí, quisieron que los sanitarios que tanto esfuerzo están invirtiendo en la lucha contra el virus pudieran disfrutar del clásico dulce de miel. «Hemos querido tener, al menos, este detalle en estos momentos tan duros y poner nuestro granito de arena, o en este caso, de azúcar.»

Las 3.000 torrijas se hicieron en la tarde de ayer en el obrador que la confitería tiene en Santiponce y hoy serán bañadas en miel y envueltas para esperar al momento de su reparto mañana.