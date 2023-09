Juan Marino y su último destello de luz

La verdadera esperanza de Juan Marino, y de tantos casos contados como el suyo como ya hay en toda Andalucía, está ahora en París, en la empresa GenSight Biologics , que prepara desde la pasada primavera (aunque hubo retrasos ya superados, al parecer) la fabricación y comercialización de LUMEVOQ, una terapia génica absolutamente innovadora para enfermedades neurodegenerativas de la retina y trastornos del sistema nervioso central y concretamente para la Neuropatía Óptica Hereditaria de Leber. “Yo hasta que no me llamen no me lo creo”, dice, entre nervioso y entusiasmado Juan Marino. Esta técnica terapéutica consiste en la inyección de un gen funcional en las células del paciente, a través del propio ojo. Los ensayos en París han presentado una efectividad que ronda el 75%, y la Agencia Europea del Medicamento está precisamente ahora volcada en el estudio. Se espera que sea en el primer trimestre de 2024 cuando emita un dictamen favorable. Solo a partir de entonces se podrá comercializar la terapia en toda Europa.

“Yo no me quiero ilusionar del todo”, dice Margari, pero le brillan los ojos, mientras insiste en que no ha hablado aún con ningún político de Los Palacios y Villafranca ni de España para que se interesen por el proceso. “Nosotros no tenemos forma de llegar a Europa, y no me quiero llevar otro palo”, añade, y Juan Marino sonríe para bromear: “Como Jordán”, en referencia al famoso palito del derbi Betis-Sevilla que acabó aplazado.

Entonces Juan Marino no duda en conducir al periodista hasta su cuarto para que le tome las fotos donde más ilusión le hace, rodeado de banderas del equipo de Heliópolis y de fotos con los principales directivos y jugadores que no han parado en todo este tiempo de mostrarle su apoyo e incluso de telefonearlo. “La esperanza es lo último que debes perder”, le dice el periodista. “¡Hombre! Y menos si eres bético”, sentencia él.