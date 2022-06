La abogada de María Salmerón: «No tiene sentido que esté en la cárcel»

La letrada ha recordado que “en otros tipos de delito se han concedido, porque se cumplen los requisitos que marca la ley”, entre otras cosas porque es imposible que Salmerón vuelva a cometer los delitos por los que ha sido condenada, ya que se la encontró culpable de no permitir que su hija menor de edad no viese al padre, pero ahora ya tiene 21 años.

La abogada de María Salmerón, la sevillana condenada a nueve meses de cárcel por no permitir a su marido -penado por violencia machista- visitar a su hija, Ángela Alemany, ha asegurado que su cliente cumple con todos los requisitos legales para no entrar en prisión, de modo que confía en que se acepten los recursos presentados en los últimos días.

“Todos los hechos son de la misma entidad, porque consisten en defender a su hija, porque no quería ir al punto de encuentro”, recuerda la abogada, que puntualiza que, ahora, ya hay una ley para que se suspenda el régimen de visitas de forma automática a padres maltratadores, salvo razonamiento por gestión judicial”.

Además, en 2015 “los jueces deciden que la niña no tiene que volver a ver al padre”, recuerda, además de que “si tenemos en cuenta que las penas, se supone, que sirven para la reinserción social, en este caso no, porque ya lleva siete años sin delinquir, tiene su trabajo de forma estable, y hay que pensar que el fin de la pena es el escarnio público”.

Con todo, el resumen de las razones para que no hubiese ingresado en prisión se basan en que son hechos de 2014 y María no ha vuelto a cometer delito alguno, las penas impuestas por procedimientos anteriores se encuentran canceladas o prescritas, se ha pagado la responsabilidad civil, la desobediencia se dio porque la menor de 14 años en ese momento se negaba a ir con su padre, condenado anteriormente por maltrato, desde 2015 no se la ha vuelto a obligar a la menor a cumplir un régimen de visitas y a fecha de hoy es mayor de edad, por lo que no se va a volver a cometer ese delito, y la ley actual ha cambiado e inicialmente se suspenden las visitas de los hijos con padres maltratadores.