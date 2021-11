La artista sevillana Elena Vargas, ingresada por una operación de riñón

Elena Vargas, conocida por muchos desde hace años por acompañar vocalmente a números artistas del panorama nacional, entre los más destacados, Nolasco y el rapero Haze, con el que arrasó ventas con la canción “Nadie me entiende” y tras haber llegado a la semifinal en La Voz en 2019, lleva unos años padeciendo de Estenosis en el uréter congénita, que ha ido empeorando, y hoy se somete a una operación muy compleja para evitar el trasplante de riñón o la diálisis.

Con la operación de hoy se pretende dejar lo más limpio el riñón, para que le permita una mejor calidad de vida a sus 30 años de edad, gracias a la alternativa avanzada que le ofrece el doctor. Cabrera, experto en percutánea.

Se someterá a una carrera de fondo, que le llevará a tener que cambiarse el catéter mes a mes, y que poco a poco le permitirá mejorar su calidad de vida y seguir desarrollando su carrera musical.

El día elegido para entrar a quirófano es el día Mundial del Flamenco, 16 de noviembre, día muy apropiado para la artista que abandera el flamenco en cada giro vocal que incluye en sus repertorios. Madre de dos niñas pequeñas, India y Elena, casada con un madrileño, conformando así una unidad familiar muy unida a pesar de las adversidades. Cuenta con un disco en el mercado lanzado en 2020, que suma más de 8 Millones de visualizaciones en sus videoclips, y ha sido dos semanas consultivas Top Ventas en tiendas.

Elena Vargas ha contado hoy con numerosas muestras de apoyo, entre las que destacan, la del prestigioso locutor de radio y Director de Radiolé, Joaquin Hurtado, el cantante Omar Montes y numerosos compañeros del mundo del espectáculo y los medios de comunicación.

Con este comunicado a través de las redes sociales la artista informaba a sus seguidores de su intervención:

“Con esta foto, una de mis favoritas, os quiero decir que estaré un tiempo desaparecida (espero que poquito tiempo) porque me tengo que operar, y salvar uno de mis riñones. Mañana me espera un día duro pero a la vez esperanzador. Sé que cuento con todo vuestro cariño y apoyo, y os aviso que he dejado todos mis deberes hechos para que a mi regreso vayamos sin freno y os pueda dar todo lo que merecéis de mi».