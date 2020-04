«La enfermedad infecciosa ha sido la gran olvidada y llegará de nuevo»

El coordinador de la Red Andaluza de Ensayos Clínicos en Enfermedades Infecciosas (Red Ancraid) y jefe de Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla, Jesús Rodríguez Baño, afirma que la enfermedad infecciosa "ha sido una gran olvidada" y considera "imprescindible recuperar la cultura de que si hay alguna enfermedad que puede causar una catástrofe mundial en poco tiempo no hay otra que una enfermedad infecciosa". "Nos ha llegado y nos llegará de nuevo y tenemos que estar preparado para ello", afirma.

Así lo ha indicado en una entrevista a Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, en la que ha explicado que el ensayo clínico sobre la eficacia del plasma obtenido de donantes convalecientes de la infección por Covid-19 "consiste en que las personas que se han curado de una enfermedad infecciosa pueden desarrollar una serie de mecanismos defensivos, fundamentalmente anticuerpos, que si se los extraemos podríamos intentar administrárselos a otra persona que desarrolla la enfermedad intentando curar la infección".

"Podría ser una herramienta muy útil", destaca Rodríguez Baño, que precisa que en este momento "se está iniciando" en distintos hospitales "la fase dos" del ensayo, "en la que queremos comprobar que es seguro para los pacientes y también empezar a ver si es eficaz".

Cuestionado sobre si quien ha pasado el coronavirus está inmunizado, este experto aclara que "no se sabe bien si quien ha pasado la infección ha quedado inmune, y en el caso de que haya quedado inmune por cuánto tiempo", lo que "será muy importante para saber qué tendremos que hacer en el futuro", destaca, y "la otra cuestión es si los anticuerpos que ha generado esta persona pueden ser útiles para otra persona en la fase aguda de la enfermedad", para añadir que "están estudiando las dos vertientes".

En este sentido, y preguntado sobre el final de la pandemia, Rodríguez Baño explica que "hay distintos escenarios posibles. Uno sería un escenario en el que no se consiga una inmunidad permanente sino que sea transitoria y que podamos necesitar vacunaciones repetidas o tomar precauciones específicas durante distintas épocas del año cuando pueda haber transmisión, este sería el más problemático, pero también podría ocurrir que tuviéramos una inmunidad mucho más duradera, que muchas personas estén inmunizadas y eso haría que el virus no pudiera transmitirse y terminaría antes o después eliminándose por la cuestión de que no tiene más personas que infectar".

"Entre estos dos escenarios hay también otros intermedios que hay que ir planteando y que requerirían medidas intermedias", apostilla el experto.

Apunta también que "tenemos la sensación de que el conocimiento de cómo se produce la infección y cómo se producen las complicaciones y las causas de esas complicaciones nos está ayudando mucho a tratar a los pacientes". "Hay que cuantificar el número y hacer estudios comparativos, pero la sensación de todos los médicos es que hoy tenemos mejor opción de tratamiento que hace dos meses cuando no conocíamos la enfermedad", manifiesta.

Destaca, igualmente, que en el caso de los ensayos clínicos sobre el Covid-19 "todo va tan corriendo" que "desde las aprobaciones de los comités de ética a toda la puesta en marcha, todo se está haciendo a una velocidad espectacular". "Estamos siendo muy eficientes y eso es muy positivo; hemos podido empezar a hacer ensayos clínicos en un tiempo récord, pero la segunda parte es que necesitamos reclutar a pacientes", afirma.

Rodríguez Baño indica también que "se ha pasado el pico de pacientes infectados", lo que "nos está permitiendo reducir el número de ingresados e ir liberando camas especialización para otras patologías". "Tenemos que ir acompasando la reducción en el número de pacientes con Covid con el aumento de la atención sanitaria necesaria y que hemos tenido en 'standby' durante estos dos meses", y todo esto "lo tenemos que hacer compatible diferenciando circuitos de pacientes con Covid de circuitos de pacientes sin Covid para evitar transmisiones dentro del hospital y aumentar la seguridad de los profesionales".