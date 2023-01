La entrevista de 155 minutos a Alfonso Guerra sin vetos y «en plena libertad»

El cineasta Manuel Lamarca (Córdoba, 1974) expone en el documental ‘Guerra Alfonso. El hombre detrás del político’ la visión del que fuera protagonista de la Transición desde la vicepresidencia de los primeros Gobiernos de Felipe González y la cúpula del PSOE, en casi diez horas de entrevista en la que no hubo «ningún veto, Alfonso Guerra se ha prestado con total solvencia».

En el trabajo, premiado en el Pacífic International Film Festival de Canadá, Guerra se exhibe durante 155 minutos «con total amabilidad, sin rehuir ninguna pregunta y ha sido una obra artística realizada en plena libertad».

Lamarca, profesor de Medios Audiovisuales de la Escuela de Artes y Oficios Mateo Inurria de Córdoba, se muestra en una conversación con EFE contento porque cree «sinceramente que se ha entregado en cuerpo y alma y, en ese aspecto he tenido muchísima suerte, es un testimonio en primera persona».

A su juicio, «el documental será mucho más importante, si cabe, dentro de cincuenta años como testimonio, no solo Alfonso Guerra hombre, sino de la historia democrática de nuestro país».

Guerra hace una reflexión sobre el título del trabajo en su comienzo, al calificarlo de «polisémico», ya que «se puede interpretar de diversas maneras: vamos a ver lo que no se ha visto porque la política lo dominaba y que el hombre estaba detrás del político, una interpretación que no aceptaría. El hombre no ha estado detrás del político, el hombre ha estado delante», ha precisado.