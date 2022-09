La hija del acusado de asesinar a su tía niega que estuviese «borracho»

La hija de F. M. P. B., el acusado de asesinar a su tía en mayo de 2021 en la vivienda de esta última en Sevilla capital, ha testificado este martes en el juicio con jurado popular celebrado en contra de su progenitor en la Audiencia Provincial; manifestando que cuando la noche de los hechos el inculpado contactó con ella comunicándole que había matado a la víctima, "no le veía borracho como en otras ocasiones" ni parecía "ebrio".

La Audiencia de Sevilla ha acogido este martes la segunda sesión del juicio con jurado popular promovido contra F. M. P. Bernardinos, para quien la Fiscalía reclama 25 años de cárcel por un presunto delito de asesinato sobre la exesposa de su tío, de 67 años y conocida como "Cuqui", quien sufría una enfermedad degenerativa y precisaba de una silla de ruedas para desplazamientos mínimos, teniendo reconocido un 86 por ciento de minusvalía y padeciendo además trastornos psicóticos.

Esta segunda sesión ha comenzado con la comparecencia como testigo de la hija del inculpado, pesando en el caso una serie de notas de voz remitidas vía WhatsApp por el acusado a esta hija suya, de entonces 23 años, precisamente después de cometer el crimen, unos audios reproducidos durante la primera jornada del juicio.

"La he matado. Me la he cargado. La tengo aquí muerta. Me ha tocado tanto los huevos que la he asfixiado hasta matarla. La he estrangulado con mi camiseta", exponía el acusado en estas notas de voz en las que pedía a su hija que acudiese a la vivienda de la víctima porque necesitaba "ayuda" para solucionar la situación.