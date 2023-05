La inmigración, vergüenza mundial que atrae al voto fascista

¿El humano solidario? Eso a lo que llaman solidaridad, eso a lo que definen como “menos da una piedra” o como “mejor eso que nada”, es la manifestación de una especie, la humana, que en este momento evolutivo expone a diario su egoísmo negativo, su pan “para hoy y hambre para mañana”, su “curar el cáncer con aspirinas”. Claro que hay detalles para la esperanza de que la especie se ayude a sí misma, pero hay más para sufrir lo contrario. Y es una vergüenza para toda la humanidad y más para quienes tienen dotes de crear riqueza en primer lugar para ellos, vale, pero en segundo para todos, sin a cambio destrozar la casa ambiental donde se habita.

Hemos de avergonzarnos con ese montón de seres tirados por ahí en las fronteras de algunos países, supongo que a todo el mundo le gusta vivir lo más cerca posible de sus raíces, no a cientos o miles de kilómetros, en lugares a los que, si llegan, van a tener que adaptarse o incluso delinquir para poder vivir o estar de tapadillo con la espada de Damocles de que te pueden expulsar en cualquier momento. He conocido a hispanos en Los Ángeles que apenas salían de sus casas ni hacían vida social puesto que cualquier imprevisto en el que te pudieras ver envuelto podría suponer un adiós a los sueños que alguien hubiera podido forjarse.

He estado varias veces en Ciudad Juárez, en la frontera con Estados Unidos, es un lugar deprimente. Al otro lado de la frontera está El Paso. Antes de llegar ya se otea y se vive el consumo gringo, los Walmart de turno, etc. Es un lugar caluroso donde el polvo del desierto y sus tormentas convierten a veces al sol en una moneda de plata flotando en el cielo. Un lugar donde las maquilas dan trabajo a miles de personas, mano de obra barata para multinacionales, la mayoría de ellas mujeres que se arriesgan a ser asesinadas y olvidadas en una fosa clandestina. Los asesinatos pueden quedar impunes y hay quien me dice que los periodistas solemos hablar de los asesinatos de mujeres sin dar apenas importancia a que asesinan a más hombres que mujeres.

Sea como sea, repito, es una vergüenza para el mundo en general y para España en particular esos miles de inmigrantes latinoamericanos que se agolpan allí pidiendo la limosna de que los dejen pasar a ocupar los trabajos que nadie quiere en yanquilandia. Para el mundo en general porque son el efecto horrible de los pactos entre las multinacionales de todo el mundo con los segmentos sociales más poderosos de cada uno de los países que escupen emigrantes, empezando por México o Venezuela. ¿Cómo les puede pasar esto a países con esas reservas naturales? Tienen petróleo, oro, coltán, litio, tierras raras, todo lo que hoy se precisa para ser una potencia mundial. Y sus gentes deben pedir trabajo fuera de sus hogares. ¿Quién explota esas riquezas? Los haitianos ruegan también que les dejen entrar en USA. Son de habla francesa, ¿quién se acuerda de Haití? Nadie, sólo cuando la asolan terremotos para darles caridad que luego o no llega o se la apropian unos desalmados aliados de Occidente que hace la vista gorda. ¿Por qué España es culpable también? Nos echaron de allí en el siglo XIX y desde entonces la culpa es sobre todo de la clase dominante que se formó y que aniquiló a miles de nativos, por cierto. Ahora bien, allí se quedó la España caudillista, meapilas, pícara, el machadiano trueno vestido de nazareno, la misma España que aún colea aquí y que nos tiene en un lugar de segunda división a nivel mundial.

Los habitantes de las potencias anglosajonas que Inglaterra parió (EEUU, Canadá, Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda...) no suelen emigrar tanto y menos formar estas aglomeraciones miserables de la vergüenza. ¿Por qué? ¿Somos inferiores nosotros? ¿Nos hemos vuelto inferiores después de dominar el mundo? ¿A qué se van a dedicar los miles de inmigrantes que Sánchez le quiere aliviar a EEUU? Ya tiene más votos para cuando gane en diciembre, si gana.

En España los españoles se van a convertir poco a poco en un recuerdo, las mujeres jóvenes españolas no quieren tener hijos, desean ser “felices” y además afirman no tener condiciones para parir. Las condiciones de las inmigrantes son peores, pero las veo embarazadas por ahí. Ahora bien, digámoslo claro: esos nuevos españoles no llevan en la sangre ni el Renacimiento ni la Ilustración ni las revoluciones industriales y tecnológicas, algo que distingue a Europa del resto del mundo. Sin duda serán útiles, pero yo creo en el subconsciente colectivo del que hablaba Levi Strauss.

La otra migración a España, la procedente de la cultura islámica, también es ajena a Europa. Escribo así porque estoy convencido de algo: todo lo más visible que existe en el mundo –lo bueno, lo malo, lo regular y lo malísimo- procede de Europa y yo también tengo derecho a defender mi territorio como otros tienen derecho a abandonar los suyos y pedir asilo en lugares mejores. Por eso no soy un fascista, soy simplemente un ser humano, territorial, como todos los seres humanos. No aspiro a la caridad ni al voto, aspiro a la justicia.

El fascismo llega desde la injusticia, desde el liberalismo atroz y su desmedido egoísmo. No hay sólo crisis inmigrante en la frontera sur de EEUU sino en otras partes de América como en Chile o Perú. Son sobre todo venezolanos, el presidente Maduro remite aviones en su operación “Regreso a la Patria”. Venezuela, un país adonde iban numerosos españoles a hacer fortuna en el siglo XX, se ha hundido en el fango que se deriva de los bloqueos mundiales a sus reservas de oro, a sus exportaciones, todo ello unido a las derivas corruptas de la llamada revolución bolivariana. El egoísmo de nuevo, hundiendo en la nada a millones de personas, ¡oh, qué especie animal la humana más solidaria!

Este panorama, completado con otras cuestiones, genera en todas partes incertidumbre, caos, tensiones. Entonces el votante gira la cabeza y se encuentra con opciones neofascistas del siglo XXI. Y las vota. Hay mucha izquierda en América Latina, pero ya asoma de nuevo su cara el fascismo: en Chile, en Argentina. La izquierda no hará nada porque ni tiene ideario ni unión. La extrema derecha sí tiene las cosas bastante más claras, en América toda y en Europa. ¿La dejarán llegar al poder sus hermanos de la derecha?