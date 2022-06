La Macarena dice que quiso proteger al buey dejándolo en el campo

Para empezar, niegan la mayor, y aseguran que no hubo tal denuncia, sino que simplemente la Policía Autonómica tomó nota de los datos del Alcalde Mayor de Carretas y del carretero responsable . La Policía ya informó en la mañana de ayer de que la hermandad había sido denunciada. “Hasta el momento, la Hermandad no ha sido sancionada ni los servicios veterinarios se han puesto en contacto con ningún miembro de la Junta de Gobierno”, aseguran.

El comunicado, que habla de “sesgadas informaciones que están emitiendo algunos medios sobre el abandono de un buey en el día de ayer a la altura de la Aldea Purpúrea”, admite que el animal estaba muy cansado tras un duro camino, y que se tomó la decisión de dejarlo atado a un árbol por lo siguiente: “Dado el esfuerzo que ha supuesto transitar este año por los bancales de arena de todo el camino, especialmente en la Raya Real; y las altas temperaturas que acontecían, el animal se encontraba cansado y empezó a embestir al carretero poniendo en peligro su integridad por lo que, para evitar males mayores, se decidió contactar con el dueño de la ganadería contratada para que viniera a recoger al animal”.

En este punto, indica que “al no disponer de personal suficiente y cualificado para controlar todas las carretas que lleva la Hermandad, el manijero decidió dejar al animal a la sombra en tanto llegaba el ganadero para recogerlo”, para luego añadir que “el buey en cuestión se encuentra en perfecto estado, no habiendo enganchado en el día de hoy para darle más descanso”, con lo que no aclara si efectivamente lo iba a recoger el ganadero o iba a seguir en el camino.

“El animal había bebido recientemente en Villamanrique de la Condesa por lo que no necesitaba más agua, siguiendo las indicaciones del carretero”, indica la misma nota, que cita que “el Alcalde Mayor de Carretas tras colocar el ganado en la parada, acompañó a dos carreteros al lugar donde se encontraba el animal y donde se había citado al camión de la ganadería para recogerlo”.