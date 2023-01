La madre de acogida de Vitaly, el joven ruso criado en Sevilla, pide al Gobierno que le dejen volver a España

Carmen dispone de un acta notarial en el que "me comprometo a todos sus gastos del día a día que sean necesarios mientras tiene un trabajo aquí, pero me dijeron que no le pueden dar asilo". Los trámites para que Vitaly pueda residir en nuestro país se iniciaron hace ya un tiempo. "Estábamos arreglando la documentación cuando ocurrió lo de Ucrania. Conseguimos que saliera de Rusia porque tenía todas los papeles para ir a la guerra".

Vitaly llegó con ocho años. Carmen se había quedado viuda y sus tres hijos ya eran mayores, por lo que la idea que le trasladaron desde la asociación hispano-rusa le pareció "estupenda". La relación con el niño al comienzo no fue fácil. "Era muy travieso y me ponía a prueba todo el rato. A mi hija la llamaba mamá. No quería que tomara cerveza porque su madre biológica era alcohólica y traía muchos traumas de aquella época". Sin embargo, su adaptación fue total. Estudió en el colegio público de la barriada de Santa Clara y "aquí todos le conocen".

Después de aquel primer verano en nuestro país, Carmen fue a visitarlo a Rusia. "Tenía claro que debería quedarse con nosotros. No obstante, su abuelo, después de años de olvido, quiso que siguiera en el orfanato". Con 14 años, y tras obtener un permiso notarial, vino a estudiar a Sevilla, terminó sus estudios de instituto e hizo un curso de cocina en la escuela de hostelería Gambrinus.

Tras terminar su formación académica y ya con 22 años se marchó a Rusia porque conoció una joven, "si bien su idea era regresar antes o después". No en vano, antes de que ello ocurriera, "como tenía un buen sueldo, se había planteado comprarse un piso aquí". "Vitaly podría tener un contrato de trabajo que no pudiera desempeñar ningún español, según nos dijeron las autoridades, pero no es el caso, ya que cocina es un empleo muy demandado. Él no viene a pedir nada al Gobierno, tan solo desea trabajar y ser uno más", concluye.