La ONCE reparte 745.000 euros entre ocho vecinos del Polígono Sur

Menos de una semana después de que la ONCE dejara, el pasado jueves, cerca de dos millones de euros en el Hospital San Juan de Dios de Bormujos , la fortuna ha vuelto a sonreír a Sevilla. En esta ocasión ha sido Juan Antonio Rodríguez, vendedor de la ONCE desde hace diez años, quien ha llevado la suerte al Polígono Sur de la capital andaluza. Rodríguez realiza una ruta de venta que cubre la zona de La Oliva, Las Letanías y las 3.000 Viviendas.

El sorteo de la ONCE de este martes ha repartido 745.000 euros en el Polígono Sur con el mayor premio que ofrecen los sorteos diarios de la ONCE de lunes a jueves, la serie agraciada con medio millón de euros, y otros 7 cupones premiados con 35.000 euros cada uno. El número premiado es el 70245.

“Es una zona muy humilde y con mucha necesidad, un premio así hace mucha falta porque aquí, o no tienen trabajo, o son personas jubiladas”, reaccionaba anoche “feliz” nada más saber que había llevado la suerte a sus vecinos. “No sé ni qué decir, el primer sorprendido he sido yo, siempre soy muy bromista vendiendo. Los clientes los tengo como amigos, ya pueden tener la edad que tengan -añade-. Y siempre les digo que voy a dar el premio, que lo voy a dar, soy super conocido porque hago mucho el payasete, es una táctica mía de vender que tengo, cada uno tiene sus truquillos. Y ahora no me van a creer. Es como el cuento del lobo, que viene el lobo, que viene, hasta que llega, pero se va a armar una buena”, afirma.

El sorteo de la ONCE de este 17 de enero, que estaba dedicado al centenario del primer vuelo de autogiro, de la Región de Murcia, ha repartido otros 175.000 euros en San Juan de Aznalfarache, donde Juan Arcas vendió otros cinco cupones premiados con 35.000 euros cada uno, por lo que ha repartido en total 920.000 euros en la provincia de Sevilla. Además, ha repartido otros 350.000 euros en la localidad jienense de Porcuna, donde Daniel Rodríguez vendió otros 10 cupones premiados con 35.000 euros; y 70.000 euros en Cádiz y 35.000 euros en Los Barrios, donde también se vendió un Rasca agraciado con otro medio millón de euros que vendió Daniel Plaza. En total, 1.875.000 euros entre las provincias de Sevilla, Jaén y Cádiz. Y el resto de premios han ido a Castilla León.