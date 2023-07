La provincia de Sevilla, la única roja de Andalucía

A pesar de que el PP va a tener prácticamente imposible conformar gobierno en España –y eso que ha conseguido 3.656.979 votos más que en las pasadas elecciones de 2019, y 47 diputados más-, el mapa de nuestro país se ha pintado evidentemente de azul, con las excepciones de Cataluña, Extremadura, el sur de Navarra, Las Palmas de las Islas Canarias y Sevilla. El gran fortín socialista de Andalucía resiste, en efecto, pero ya en soledad, pues también en Andalucía domina absolutamente el azul del PP, con los prácticos empates entre PP y PSOE en Huelva, Córdoba y Jaén.

En la provincia de Sevilla, sin embargo, ha ganado el PP en sitios tan estratégicos como, a veces, sorprendentes, como la capital y una docena de pueblos del Aljarafe; en algunos de manera muy contundente como Tomares, con un 46% del electorado, pero también en Mairena del Aljarafe, Gelves, Palomares del Río, Bormujos, Bollullos de la Mitación, Espartinas, Gines, Valencina de la Concepción, Salteras, Sanlúcar la Mayor y Pilas.

El sorprendente caso de Los Palacios y Villafranca

El PP también ha ganado en los municipios de Alanís y Almadén de la Plata, en la lejana Sierra Norte y algunos de los pueblos más populosos de la provincia, como son los casos de Écija (40.000 habitantes) y Los Palacios y Villafranca (38.500). Al menos en el primero gobierna actualmente el PP, y tiene cierta tradición de gobiernos de derechas, pero el caso del pueblo del Bajo Guadalquivir, conocido por sus rojísimos bombones coloraos, es más digno de estudio porque resulta que aquí no ha gobernado jamás el PP; el PSOE, por su parte, se llevó un cuarto de siglo, hasta 2011, concatenando mayorías absolutas; y, desde entonces, gobierna la coalición de Izquierda y Progreso-Izquierda Unida (IP-IU) de Juan Manuel Valle, que acaba de comenzar su tercer mandato con mayoría absoluta. Pues bien, pese a todo ese panorama de izquierda local, en las pasadas elecciones generales han votado al PP 7.394 personas (el 36,3%), nada menos que 1.771 votos más de los cosechados por el candidato popular, Rafa Ruiz, en las pasadas elecciones municipales, que ya había alcanzado, hace solo dos meses, el récord histórico del PP local en este municipio. Pero es que las paradojas no terminan ahí. En el pueblo en el que gobiernan los comunistas con una mayoría absoluta de 9.371 votos, la coalición de Sumar de Yolanda Díaz solo ha podido rascar aquí 3.004 votos, ni siquiera un tercio de los que tiene el alcalde. Y, para colmo de contrastes, el partido de VOX, que en las pasadas municipales se ha presentado por primera vez y no ha conseguido ni un solo concejal, ha cosechado ahora en Los Palacios y Villafranca 4.022 votos, es decir, más de un millar de votos más que Sumar. Si sumamos los votos del PP y los de VOX en este municipio de tanta tradición izquierdista, el resultado es de 11.416 votos, una cifra que no solo ha alcanzado nunca ningún alcalde aquí, sino que supone 2.045 votos más que la mayoría absoluta del actual alcalde de IP-IU.

La tradición comunista de la provincia

Por otro lado, la candidatura de Yolanda Díaz solo ha triunfado en cuatro municipios de los 106 de toda la provincia. Concretamente, en Marinaleda, con un contundente 61,2% del electorado; en Pedrera y Badolatosa, con algo más del 41% en ambos, y en Casariche, con el 34,7%.