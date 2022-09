La sede de Agencia Espacial Española comienza a decidirse hoy, a la que aspira Sevilla

No obstante, la ministra ha advertido de que el sector privado "todavía invierte relativamente poco en innovación", resaltado que un tejido "no es competitivo si no es innovador". "¿Por qué la empresa española no invierte tanto en I+D+i?", se ha preguntado.

En este punto, ha lamentado la "ausencia de una verdadera cultura de la innovación" en España y ha apostado por "incorporar el AND investigador en las empresas", algo que ha fijado como "objetivo prioritario" del Gobierno.

"Para ello estamos avanzando en el refuerzo del CEDETI, que está aplicando nuevas fórmulas para acompañar mejor a emprendedores e innovadores. Hemos usado fondos europeos para aumentar el presupuesto del CEDETI", ha comentado Morant, al tiempo que ha defendido la participación de las mujeres.

Al respecto, ha hecho hincapié en la necesidad de "sumar a la mitad del talento" español, para lo cual han lanzado una línea de financiación para fomentar el emprendimiento e innovación en mujeres. Esta iniciativa, según ha asegurado, ha tenido "una muy buena acogida", ya que se han presentado "alrededor de 68 propuestas y su resolución se presentará en octubre".

"En 2023 volveremos a repetir esta convocatoria para mejorar el número de startups con mujeres entre sus fundadoras", ha afirmado la responsable de Ciencia e Innovación.