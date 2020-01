Lanzan una web para denunciar el acoso callejero a mujeres en Sevilla, Madrid y Barcelona

En esta web, en apenas unos minutos, las jóvenes que residan en alguna de las seis ciudades participantes pueden marcar el punto en el mapa que quieren registrar, decir si les ha parecido un lugar seguro o inseguro, y dar detalles sobre su experiencia y los motivos por los que se han sentido así. Además, pueden indicar si recibieron ayuda o no, y cuáles son las características que, en su opinión, hacen que un lugar sea más seguro.

Además de los puntos recopilados a través de la web https://safercities.poimapper.com/, se llevarán a cabo grupos de discusión con jóvenes y entrevistas a personas expertas. Con todo ello, se realizará un informe con recomendaciones a las instituciones y responsables de la mejora de la seguridad de las chicas en las ciudades y se diseñará una Guía de Recomendaciones para las Ciudades; un documento que Plan International compartirá con otras ciudades de España y Bélgica, así como con la Unión Europea.

La iniciativa surge tras la experiencia de 'Free To Be', un proyecto que la ONG llevó a cabo en 2018 en cinco capitales: Madrid, Delhi (India), Kampala (India), Lima (Perú) y Sídney (Australia). Con los datos recogidos en esta herramienta, a través de la cual se señalaron 21.200 puntos válidos, se elaboraron tres estudios: '(In)seguras en la ciudad', "(In)seguras en Madrid" e "(In)seguras en las calles", que revelaron que el acoso callejero "es un problema global que ocurre a todas las horas del día, y que está tan normalizado que miles de niñas y jóvenes de todo el mundo acaban por acostumbrarse y resignarse".

Según los datos del informe de Plan International, 'Reportando a las autoridades: experiencias de las jóvenes denunciando el acoso callejero', elaborado con los datos del proyecto 'Free to Be', solo uno de cada diez casos de acoso callejero que ocurren en Madrid, Lima, Sídney, Kampala y Delhi, son denunciados. De estos, menos de un 30% llegan a tramitarse. Este estudio sobre las denuncias a las autoridades revela que no existen los mecanismos necesarios para responder al acoso callejero.

De los 14.500 puntos e incidentes de acoso señalados en el mapa por las chicas, solo 1.270, es decir, menos de un 9% de los casos, fueron reportados y, de ellos, las autoridades no tomaron ninguna medida al respecto en un 67% de los casos (852) que sí fueron denunciados.

En lo que respecta a denuncias por acoso sexual, la tasa de respuesta de las autoridades de Delhi es, "comparativamente hablando, la más baja de todas las ciudades analizadas": sólo se actuó en un 2% de los casos. Sídney, por el contrario, es la ciudad donde más respuestas hubo por parte de las autoridades, con una cifra de un 34%; seguido de Madrid, 32%; Kampala, 18% y Lima, con un 16%.

Este informe evidencia, según Plan Internacional, que la mayoría de las veces, cuando las chicas denuncian, o bien no se les toma en serio o el sistema no cuenta con los mecanismos necesarios para apoyarlas. En la mayoría de los países de la Unión Europea --a excepción de Francia, Portugal y Bélgica-- existe un vacío legal que hace que la mayoría de estos casos no se denuncien, y que cuando se hacen, las denuncias no se procesen, según la organización.

Ante esta situación, la ONG hace un llamamiento para que se adopten medidas con el fin de generar ciudades inclusivas y que van desde la revisión de ordenanzas municipales para incluir sanciones, simplificar el sistema de denuncias, diseñar las ciudades con un enfoque de perspectiva de género, promover la participación de las jóvenes en la toma de decisiones sobre la planificación urbana y la puesta en marcha de campañas de sensibilización contra el acoso callejero.