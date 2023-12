Las campanadas en la Plaza Nueva serán sin alcohol porque «es lo que dice la ley»

El año finalizará el próximo domingo con las campanadas retransmitidas en directo desde la Plaza Nueva por Mediaset. Pero la bienvenida al 2024 será – al menos en este punto – totalmente sobria, ya que no se permitirá el acceso al recinto habilitado para seguirlas con bebidas alcohólicas. Una prohibición que, tal y como ha insistido el alcalde este viernes, no surge por el dispositivo de seguridad, sino que “es lo que dice la ley”.

Preguntado al respecto tras Junta de Gobierno Local celebrada este viernes, Sanz ha incidido en que la prohibición se hace siguiendo la legislación vigente al respecto. “En la calle no se puede beber alcohol. No es el día 31, ni la Plaza Nueva ni ningún plan especial, es que hoy y a esta hora no se puede beber alcohol en la calle, es lo que dice la ley”.