Las casetas familiares, un sello genuino de la Feria de Sevilla

La caseta Gitanillo de Triana 123 es uno de los ejemplos más destacados de tradición, buen gusto y ambiente familiar que se puede encontrar en la Real de Sevilla. Sus tres socios fundadores, Pepe Gil, Juan Domínguez y Pedro Madinabeitia (PJP), iniciales de la caseta, la pusieron en marcha hace 68 años en el Prado de San Sebastián, hasta que en 1973 el recinto ferial se trasladó a Los Remedios. Los hijos de PJP han mantenido el buen funcionamiento de esta caseta particular, decorada con estilo, con sus cortinas, visillos, sillas de enea y, sobre todo, donde el buen baile por las sevillanas de ayer y hoy nunca faltan, al compás del tambor, los palillos, la pandereta, la sonaja, la caña y el almirez de bronce.

Durante más de una semana se dan cita los amigos de siempre, de toda la vida, en la caseta Gitanillo de Triana 123. Está compuesta por 25 socios que siguen manteniendo la tradición familiar, aunque han entrado nuevos integrantes. Así nos lo explica Rosa Sisamón, una de las socias más destacadas de la caseta e hija del que fue socio número 4, el empresario del sector industrial Rafael Sisamón Fernández. «Mi padre falleció y desde 2005 soy socia. Seguimos manteniendo el número de 25 socios, ya que nunca se ha querido ampliar. Desde hace unos 10 años se empezó a incluir una figura llamada 'simpatizantes', que pueden ser hasta tres; pagan una cuota y tienen derecho a ser socios cuando se dé de baja alguno de los antiguos. Han entrado como socios dos simpatizantes que fueron previamente propuestos. Tienen que ser personas conocidas por nosotros y, por supuesto, que sean buena gente».

Las personas mayores suelen acudir a la caseta de día y los hijos de noche, pero siempre perdura el toque familiar. «Lo genuino de la Feria de Sevilla son las casetas familiares, donde todos nos conocemos y entran los amigos y conocidos que nosotros queremos», indica José Manuel Suárez, esposo de Rosa Sisamón.

Un matrimonio de Montequinto, invitado a la caseta, quiere destacar que existe el tópico de que no se quiere dejar entrar a gente de fuera, «pero no es cierto. Ese mito de que en las casetas de Sevilla no se puede acceder es totalmente mentira. Las casetas particulares son como tu casa y en tu casa entra quien tú quieres, tu familia, tus amigos...».