Las escuelas infantiles comienzan el curso con incertidumbre y pocos alumnos

Las escuelas infantiles comienzan este martes, 1 de septiembre, el curso con "incertidumbre" y una "caída" de la ocupación ante la situación generada por el coronavirus, tal y como han indicado desde la Coordinadora de Escuelas Infantiles de Andalucía, que cuenta con más de 300 centros asociados en la comunidad.

Así, la presidenta de la coordinadora, Rosario de la Peña, ha asegurado en declaraciones a Europa Press que este martes se presenta como "un día de ilusión, pero de mucha incertidumbre" porque "hay muchas familias que están comunicando que de entrada no van a traer a sus hijos", ya que "tienen miedo por las cifras escalofriantes que se ven en televisión", mientras que otras "confían en nosotros y no van a dudar en llevarlos".

Además, ha destacado que los centros disponen de unos protocolos "muy altos" que han establecidos las consejerías de Educación y Salud, al tiempo que ha querido poner en valor el esfuerzo "infrahumano" de las escuelas infantiles, que "sin ningún tipo de recursos han tenido que afrontar el gasto" de poner sus centros "en una altura higiénico-sanitaria por encima de lo normal".

Sobre la distribución de hidrogel y mascarillas por parte de la Administración educativa, De la Peña lo ha agradecido, pero ha precisado que dicho gel no se puede utilizar en las guarderías porque "nuestros niños son menores de tres años y tienen que usar gel de mano", por lo que "creemos que esta inversión se debería haber consultado con el sector y haberlo adaptado a las necesidades reales de nuestra etapa".

Ha recordado que el protocolo contempla un responsable Covid, que será quien "hará el seguimiento de que se cumpla la normativa y en caso de que hay un niño positivo comunicarlo al enfermero de enlace que nos van a destinar y que aún no sabemos quién es". También ha destacado que se están haciendo las PCR a todo el personal docente y no docente, "hoy es el último día y hasta ahora no hay casos de personas contagiadas dentro de la base social de la coordinadora".

"Será una entrada más fría porque los padres no pueden entrar dentro del cole. Tenemos que ser más rigurosos", ha señalado De la Peña, que ha añadido que también será una jornada "complicada" porque los niños llevan más de cinco meses sin ir a las guarderías. "Será una adaptación un poco más delicada, pero como hay menos niños, tenemos una ocupación que ha caído mucho por el Covid, intentaremos salvar la situación lo mejor que podamos", ha manifestado.

Según los datos aportados, las plazas ofertadas en las escuelas de 0 a 3 años para este curso ascienden a 121.000 y se han ocupado 77.676, en los 2.094 centros distribuidos por toda Andalucía, 1.824 adheridos al programa de ayudas de la Junta --el resto son titularidad de la Administración--.

Desde la Coordinadora han precisado que en relación al año pasado la ocupación "ha caído un 7,7%", y ha mostrado su preocupación por el hecho de que muchas familias, ante la información del aumento de los contagios de coronavirus en la comunidad, "han comunicado a muchas escuelas la caída de niños".

"Queremos transmitir tranquilidad a las familias, que nuestros centros son lugares seguros, que el riesgo cero no existe, pero que dentro de nuestras instalaciones los niños van a estar muy seguros y muy protegidos", ha finalizado.