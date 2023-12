Las lagunas de Sevilla también existen

El documento más contundente presentado en el comité de humedales, firmado por más de 30 investigadores e investigadoras científicas, indica entre otras cuestiones que “espacios como este se convierten en un oasis frente a las aguas contaminadas con productos químicos y a la presencia de especies exóticas invasoras en la mayoría de los cauces y aguas permanentes de las grandes ciudades”.

El documento, al que ha tenido acceso en exclusiva El Correo de Andalucía, señala que “los aportes no regulados de escombros no han destruido este complejo de charcas temporales, algo que lamentablemente sí ha ocurrido en otros municipios vecinos de la campiña sevillana, como Carmona y Alcalá de Guadaira donde la colmatación y desecación de la mayoría de charcas y lagunas temporales es común”. Según el citado escrito “en el complejo de charcas y lagunas temporales del Este de Sevilla aún existe funcionalidad ecológica; es más, la historia de este sistema lagunar, conformada por las lagunas enunciadas, es paralela a otros Complejos Endorreicos como el de Osuna y la Lantejuela”. Los científicos concluyen que “este sistema lagunar conserva no sólo la memoria genética y ecológica, sino la paisajística e histórica de esta zona de Sevilla, como se puede observar por la vegetación que nace de manera espontánea en toda la zona, especialmente en el vaso lagunar y no solo en la corona perilagunar”.

Especialmente relevante es el hecho de que la comunidad científica asegura que en estas lagunas se encuentra una especie considerada como el invertebrado más antiguo de la Tierra, Triops baeticus, una especie endémica catalogada «en peligro» en la Lista Roja de la IUCN .

Las lagunas del Este de Sevilla son “únicas en su clase”, aseguran los científicos en su escrito y relatan que “no hay una sola ciudad en toda España que tenga una zona tan bien conservada en cuanto a valores culturales y naturales; su rareza y representatividad es extraordinaria en el espacio urbano debido a que se trata de un humedal asociado a asentamientos urbanos”. En este sentido recuerdan que estas lagunas “son el recuerdo de la zona sobre la que se desarrolló nuestra ciudad, que hicieron nuestra tierra próspera y de la que quedan imágenes relícticas en las lagunas del Esta de Sevilla”, para concluir finalmente que “mirar este paisaje es mirar la historia de la ciudad y una oportunidad para acercar a la ciudadanía al patrimonio natural de Sevilla”.