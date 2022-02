Las obsesiones Vox y Bildu, ¿adónde nos llevan?

El mensaje central de las izquierdas es que viene Vox y el de las derechas que Bildu está ahí. Comprendo que la abstención pueda aumentar, el elector se cansa de este sonsonete. Me imagino que lo que los ciudadanos querrán será vivir con la mayor dignidad e ilusión posibles y que su país piense en el futuro. Por desgracia, ya nadie le devolverá la vida a los asesinados por ETA que dejó las armas aunque su brazo político siga en activo. Se llama Bildu ese brazo, pero en Bildu no todos son partidarios de ETA ni son todos unos asesinos, los etarras que salen de las cárceles no se escapan, salen con el visto bueno de la justicia y del ejecutivo que, si deciden que salgan, supongo que lo harán porque creerán que han cumplido legalmente con la sociedad, otra cosa es moralmente y que se puedan cuestionar o rechazar las decisiones de ambos poderes.



El Alzheimer social crónico

Si los excarcelados no piden perdón a las víctimas de sus asesinatos es otro acto criminal y si lo piden es que no son sinceros, el caso es seguir removiendo a las víctimas mortales como las izquierdas remueven a los caídos en el bando republicano. Pues claro que no son sinceros los etarras. Pues claro que las víctimas tienen motivos para estar crispadas, pero, ¿adónde nos lleva todo esto, en la práctica? Dolorosamente, la gente olvida muy pronto. Y más en esta sociedad digital y juguetona donde cada día miles de mensajes de todo tipo nos mantienen en un Alzheimer colectivo crónico.

“Una riada de noticias se llevó mis recuerdos”, pensaba un personaje en una viñeta de El Roto. Una sociedad inmersa en un mundo digital, paralelo al real, seducida por multitud de series y de redes sociales, acaba por olvidarse hasta de sí misma. Sólo atiende a algo cuando ve que se está ahogando y entonces tal vez sea tarde. El posthumanismo está reñido con el pensamiento de aprender el pasado para comprender el presente y mejorarlo con vistas al futuro. Ahí está el señor Zuckerberg con su empresa Meta dispuesto a llevarnos al paraíso de lo virtual mientras la vida sigue transcurriendo por las calles.



El seductor discurso de la izquierda

Son independentistas los militantes de Bildu y hasta del PNV, el problema es cómo llegar a un acuerdo con ellos -Bildu va en alza en Euskadi- para que se sientan a gusto en una Iberia unida -con Portugal también, ¿por qué no?- a la que aporten su grano de arena. De eso es de lo que me tienen que hablar Pedro Sánchez y sus voceros así como las derechas y los suyos, críticas constructivas, no destructivas que ya bastante destruidos estamos. Hace falta una Iberia poderosa, en el siglo XIX hubo al menos dos intentos relevantes para unir Portugal con España. A medio o largo plazo esa unión debería realizarse.

Vox no ha matado a nadie y sin embargo lo utilizan para decir que son los herederos de los fascistas que asesinaron lo suyo en la guerra civil. Además, como todo político tiene contada la presencia de mujeres en el censo y, más o menos, la de homosexuales, incluso la de inmigrantes censados, acusan a Vox de querer que vuelva el machismo y de hacer crecer la homofobia y el racismo. Y al PP de ser su compañero de viaje. El discurso de las izquierdas siempre será más atractivo que el de las derechas. ¿Por qué? Porque se mueve en el terreno de la predicación, no en el de dar trigo, esto último le ha fracasado porque las izquierdas viven en el deseo crónico y está bien pero se topan una y otra vez con la realidad. No es tan distinta la esencia de izquierdas y derechas en el fondo, estamos ante seres humanos nada más. Subir el salario mínimo para beneficiar a los trabajadores es algo que puso en práctica la derecha, en EEUU y en Europa, ¿o quién creó la clase media y la industria del ocio? ¿Mao? ¿Stalin?



No hay sitio para un fascismo “clásico”

¿Vox va a estimular el maltrato a las mujeres, a los homosexuales, a los inmigrantes? No es eso lo que tengo entendido, lo que desea es regular el asunto a su manera y no para maltratar a nadie aunque, eso sí, la palabra maltrato en esta sociedad de cristal líquido se utiliza con suma ligereza.

Ni Vox ni sus amigos de otros países van a instalar un fascismo a la antigua usanza porque el mercado ya no los necesita para eso puesto que lo que vemos es que no hay comunismo real y las megaempresas mandan y más que van a mandar en el mundo si una guerra mundial no lo evita y ya hay que ser imbécil para meterse en una guerra mundial ahora. Hoy las empresas occidentales están locas por invertir en China, de hecho, al principio de la pandemia no teníamos mascarillas porque nuestras fábricas estaban en China. Y al revés, China desea comerciar con occidente, las universidades occidentales están llenas de alumnos chinos. Y atención al dato que ofrecía el pasado viernes RNE: en 2019 vinieron a España casi 900.000 chinos de turismo, de clase media y media-alta, y se dejaron en España 1.300 millones de euros.

A su vez, los medios de comunicación más importantes del mundo árabe están dominados por magnates de aquella zona aliados con magnates occidentales, no hay patria para el dinero, ¿cómo va a llegar así como así un fascismo autárquico estilo años 30 que es el espantajo que nos echan en la cara quienes no tienen alternativas a la, por otra parte, barbarie que conlleva también toda este actividad mercantil sin fronteras? Es esta barbarie la que da alas al ultraconservadurismo y a las luchas internas entre las derechas y entre los miembros del poder socioeconómico, el comunismo no es problema serio, son algaradas que hacen más daño por la inseguridad en que sumergen a un país y a sus habitantes que por su efectividad. En Chile hay políticos comunistas que hablan como si estuvieran en 1917 con Lenin al frente, no se han enterado de nada ni siquiera de lo que le ocurrió a Allende.



El separatismo es lo más urgente de solucionar

Por otra parte, ¿es ilegal lo que hace Sánchez para mantenerse en el poder? ¿Pacta con partidos ilegales? ¿Ha dado un golpe de estado con militares al frente? Creo que no. Entonces, ¿por qué tanta obsesión con lo que ya no existe, afortunadamente -ETA- y tan poca cuenta a lo que persiguen Bildu, ERC y el BNG? ¿Cómo piensan afrontar las derechas e izquierdas el tema de la destrucción de España? Eso es lo más urgente, de eso depende que seamos un país estable que llame a las inversiones, que produzca y sea un país exportador y que salga de la vergonzosa cola de la UE. Ya hemos enterrado a nuestros muertos, los que sigan en las cunetas -de uno y otro bando- si lo deseamos los desenterramos y que descansen en paz en lugares dignos. Todo eso sin crispaciones porque ser unos neuróticos obsesivos sólo trae absentismo, hastío y crispación.