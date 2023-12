Las PTIS, mucho más que unas siglas o unas cifras

Que no haya PTIS suficientes en los colegios es un problema que solo conocen de cerca los padres y madres de los niños y niñas que necesitan el trabajo de estas profesionales. En algunos colegios no se han cubierto las plazas necesarias por parte de la Junta de Andalucía para atender a los pequeños con necesidades especiales, y los centros no cuentan con los recursos humanos necesarios para atender a este alumnado.

Hay algunos con solo una PTI, y si ha secundado la huelga que mantiene este colectivo desde el pasado 14 de noviembre, el problema es el que es.