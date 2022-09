“Lima” abre nuevo restaurante en Sevilla

En Sevilla estamos de enhorabuena. Empiezan a brotar aromas a Lima. Seguimos con este incesante chorreo de aperturas de espacios gastronómicos. En esta ocasión nos vamos hasta la calle Recaredo, junto al mítico restaurante Becerrita. Aquí comienza el chef Daniel Cárdenas una nueva aventura que suma a la que iniciara en la sevillana calle Sinaí con recetas de éxito que le han llevado a ser considerado una referencia a nivel local y regional, avalado por el éxito de público y crítica.

Su segunda apertura en la capital pretende ser una continuación de la primera Lima Street Food: sabores auténticos y reconocibles, adaptados al paladar local sin perder su sello, en un equilibrio de sabores, aromas y colores únicos y me atrevería a decir que casi mágicos. El concepto es claro y, si me apuran, rompedor por innovador, pero de estos chefs, arriesgados y valientes, es el futuro. Con la cocina semiabierta, que siempre me parece un acierto, el restaurante se divide en tres espacios: dos salones interiores, uno con mesas altas y otro con mesas bajas, según prefiera el cliente, decorados con motivos marinos y botánicos. El tercer espacio está formado por unos veladores en la misma puerta que hacen las delicias de quienes prefieran el aire libre.