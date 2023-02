Los graduados sociales sevillanos reclaman la recuperación plena de la atención presencial

Según se señala desde el colegio profesional, “no se puede utilizar como una excusa eterna la pandemia para tener los edificios cerrados a la población ”. El que califican como “nivel de atención al público de manera presencial mínimo ” provoca “el colapso y la indefensión jurídica y administrativa de las personas que acuden a ella”, lo que conlleva que “ no se cumple con una Justicia Social real y efectiva como debería ser”.

Al respecto, acusan de una “absoluta falta de compromiso e ineficiencia por parte de la administración”. A pesar de “la predisposición de todos los órganos que intervenimos en este ámbito”, el COGSS destaca que la vuelta a la presencialidad “ha quedado muy claro que no es un objetivo a conseguir”.

Desde la corporación profesional sevillana se apunta a que la administración se escuda “en la digitalización para tapar una realidad que no es otra que no están atendiendo a la ciudadanía ni a los profesionales como se debería en los edificios públicos”, algo que sí ocurría antes de la pandemia. La imposición de las gestiones y trámites por vía telemática “ahonda todavía más la brecha digital en la población impidiendo el acceso a servicios públicos a los que no tienen la posibilidad de acceso”. El desconocimiento en materia digital o la falta de acceso, la imposibilidad de conseguir cita previa, “que además cuando se consigue requiere desplazamientos lejanos, incluso a otras localidades” están perjudicando tanto al ejercicio de los profesionales como a la posibilidad de encontrar soluciones para los ciudadanos.

Piden que la Justicia Social se lleve a cabo con eficacia, celeridad, inmediatez y seguridad

Por todo ello, el COGSS ha mostrado su “más firme y contundente protesta” ante esta situación, aprovechando el día de la Justicia Social – lema también del colegio – “para reivindicar de una vez por todas una solución veraz y rápida que dé respuesta a tantas cuestiones ahora inexplicables por resolver”.

Del mismo modo, destacan que “los Juzgados de lo Social se llevan la peor parte” en este cierre de puertas de la administración. “La sobrecarga de estos juzgados es crítica”, lo que además agudiza la falta de atención presencial. Con procedimientos señalados incluso para el año 2026, la Justicia Social en Sevilla muestra una situación de verdadero colapso. Un problema enquistado para el que el COGSS viene también reclamando medidas efectivas. “No se puede defender la democracia y desatender la columna vertebral de la misma como es la Justicia Social”, destaca el comunicado. “Ya es hora de que se cumpla la Justicia Social con mayúsculas y se lleve a cabo con los parámetros de eficacia, celeridad, inmediatez y sobre todo seguridad”, apostillan los graduados sociales en su comunicado.