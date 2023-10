«Los niños tienen acceso hoy a la violencia desde que son bebés»

-Influye mucho la tecnología, porque la generación de nuestros adolescentes ha crecido ya con una tecnología que los domina. Ya lo de la pandemia en 2020 marcó un antes y un después. Se está estudiando el caso de esos niños que nacieron más o menos entonces, porque aprender a través de una pantalla impide empatizar . Las mascarillas hicieron un daño atroz porque no podemos aprender solo con lo que vemos. Ya hay niños a los que les cuesta identificar las emociones ajenas. Y eso puede llevar a una patología muy grave como la sociopatía.

-Realmente la violencia siempre ha estado presente en estas edades, pero el hecho de que brote de esta manera ahora es mayor. Es una realidad. Existe una normalización de la violencia . En nuestra época, hasta te avisaban en el telediario cuando se iban a poner imágenes violentas para que no se expusiese a ellas a los menores. Pero hoy, hasta en los dibujos para los más pequeños están expuestos a violencia de todo tipo. Son violentos casi todos los videojuegos... Tienen acceso a la violencia desde que son bebés.

-Nosotros siempre tenemos una perspectiva de construir y de analizar con objetividad. Si miramos en la Historia, tenemos textos de hace más de 3.000 años que ya hablan de que los jóvenes beben, se critica a la juventud... A veces perdemos la perspectiva histórica y nos hacen creer que nuestra generación futura siempre ha sido peor que la nuestra. Partiendo de esa realidad, la única diferencia que apreciamos hoy es la velocidad a la que se producen esos cambios. Al ser humano no le da tiempo a prepararse ni psicológicamente. Por eso tenemos la necesidad de formarnos con profesionales, porque los cambios son demasiado veloces. Antes nos daba tiempo a ir asimilando esos cambios.

-Bueno, soy mediadora. De profesión abogada, pero con máster en psicobiología y neurociencia, y hace muchos años que me dedico a formar y a practicar. Me he vuelto una experta en conflictos, sí.

-Usted da charlas sobre la gestión de las relaciones entre padres e hijos, pero me imagino que no habrá una varita mágica. Todo es más complejo...

-Es complejo y no. Porque lo que hacemos es buscar soluciones. Cuando se conoce el conflicto y se entiende que es una manera de crecer, hay un cambio de paradigma. Cuando cambias la de mirar las cosas, las cosas que miras cambian. Y, en este sentido, lo que hacemos es ayudar a las personas que están en un conflicto a mirar las cosas desde una perspectiva nueva. El conflicto no desaparece, pero es que ni debe desaparecer. El conflicto está llamándonos la atención sobre algo. El trabajo, desde nuestra perspectiva profesional, es acompañar a la persona protagonista del conflicto con una mirada compasiva –compasión por comprender- y constructiva. Y nos basamos en la neurociencia, en la sistémica y en mirar hacia atrás, en los valores perdidos. Hay muchas soluciones técnicas y prácticas más sencillas de lo que nos imaginamos y que nos ayudan a que ese conflicto se prevenga o que se intervenga...

-Conflictos como el recientemente ocurrido en Jerez de la Frontera los vemos, tantas veces ampliado, en EEUU, pero es posible que el paradigma sea el mismo: un adolescente al que no comprendemos...

-Exactamente: un adolescente al que no se le ha escuchado, y porque no ha habido medios. Por eso siempre hablamos desde un punto de vista proactivo. Ni el profesor tiene herramientas ni los padres tampoco, ni el propio chico. Por eso Madiba sustenta sus formaciones y su trabajo social en los tres pilares que para nosotros construyen una sociedad. La profesión de profesor es de las más importantes que existen, pero ellos enseñan, no educan. Y al final nos encontramos con padres adolescentes.

-Lleváis casi una década con una asociación y con un proyecto piloto en Los Palacios que se llama Madiba, pero es raro que esa experiencia no se haya extendido ni siquiera por la provincia de Sevilla... ¿Es que las administraciones no ven lo eficiente que es o es que no les interesa?

-Madiba es una plataforma formada por personas sencillas, como la directora de una autoescuela, un juez de paz, un maestro jubilado, padres y madres del pueblo... Y por tanto no tenemos infraestructura para llegar a instituciones superiores.