Los órdenes y el nuevo orden mundial

La pintada que encabeza estas líneas podría haber sido obra de alguien de izquierdas o de derechas. Más bien de una izquierda o una derecha bastante contundentes. Se supone que estamos ante una drástica protesta contra el Nuevo Orden Neoliberal en la era digital, en lo que llamamos posthumanismo, la sociedad de la Inteligencia Artificial (IA) que cuestiona desde el consumo de carne hasta las vacunas contra el Covid u otras enfermedades, pasando por el empoderamiento excesivo de determinados colectivos sociales y la firma de grandes acuerdos comerciales como el Acuerdo Transpacífico de Comercio y el Acuerdo Trasatlántico de Comercio, que tanto Europa como los Estados Unidos de Obama y ahora de Biden tienen preparados pero a los que frenó en seco Donald Trump. ¿Un magnate del sistema frenando grandes pactos comerciales? Pues sí, coincidiendo en este punto y en el de estar contra la concentración mediática con Podemos en España, aunque se lo tengan bien callado en ese partido.

¿Por qué oponerse a mega pactos de esa clase? La UE los consideraba pactos de progreso y los EEUU del Partido Demócrata más Japón, también. Entonces, ¿por qué? Sencillamente porque a las empresas multinacionales les brindan o, mejor, les consagran y refuerzan más poder aún que a los gobiernos y además llevan consigo una uniformización del mundo. Pero vayamos por partes.

Tres órdenes mundiales muy relevantes

El primer nuevo orden mundial se estableció en el mundo en 1944, cuando aún no había terminado la Segunda Guerra Mundial, en la Conferencia de Bretton Woods (Estados Unidos). Entonces se comenzó a hacer efectiva la expansión de la economía occidental a nivel internacional, objetivo que se había marcado Estados Unidos para liderar un nuevo orden internacional. El mundo se construyó a imagen y semejanza del país norteamericano. Las relaciones económicas a nivel global cambiarían para siempre tras la puesta en marcha de iniciativas como el Plan Marshall y nuevas instituciones internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la hoy Organización Mundial del Comercio (OMC) o la Organización de las Naciones Unidas. Más de cuarenta países de todo el mundo fueron persuadidos por EEUU para discutir –y firmar– lo que tenía que ocurrir una vez acabara la guerra.

Como afirma Juan Pérez Ventura , de las conversaciones y reuniones que tuvieron lugar en el Hotel Mount Washington, en el complejo hotelero de Bretton Woods –que daría nombre a los históricos acuerdos–, surgieron importantísimos cambios para la economía global: se decidió la creación del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, el uso del dólar como moneda de referencia a nivel mundial, la fijación de la tasa de cambio entre las distintas monedas del mundo... Y en definitiva el comienzo de una nueva era de política librecambista que terminaría con el proteccionismo de la etapa 1914-1945. Todo con el objetivo de dar estabilidad a las transacciones comerciales a través de un sistema monetario internacional, con un tipo de cambio sólido y estable, basado en el dominio del dólar estadounidense.

En Bretton Woods, polemizaron EEUU y Gran Bretaña sobre el dominio del mundo. Fue el país americano el que se llevó el gato al agua, terminaba definitivamente el dominio inglés. Keynes, representando a Gran Bretaña, recelaba de EEUU. Pero se impusieron las tesis de este país a través de su máximo representante en temas económicos. ¿Quién fue? Harry Dexter White no pudo ser más claro durante las reuniones de Bretton Woods: “¿Para qué crear una nueva moneda mundial si ya tenemos el dólar; para qué un Banco Mundial si ahí está la Reserva Federal?”.

Las instituciones de Bretton Woods buscaban que no se volviera a dar una guerra mundial: el BM, el FMI, la hoy OMC, la misma ONU, perseguían eso, pero por regla general era EEUU quien hacía y deshacía, quien decidía a quién se ayudaba y a quién no. La intención fue buena pero los hechos demostraron que el sistema era ineficaz. El dólar falló, en 1967, por primera vez en la Historia, Estados Unidos pasó a ser un país netamente importador, y dejó de tener superávit comercial. Algunos países perdieron la confianza en la moneda estadounidense al tiempo que estallaba la Guerra Fría. En 1971 el dólar deja de tener un valor fijo respecto al oro y en 1973 estalla la Crisis del Petróleo. Habían surgido nuevas potencias: Europa, la URSS, Japón. El mundo era multipolar o bipolar si lo organizamos en el tándem USA-URSS.

Cuando la URSS se desintegró apareció el Segundo Orden Mundial. Francis Fukuyama, desde la Casa Blanca, publicó su libro El fin de la Historia, en el que defendía la victoria del capitalismo sobre el comunismo, y la palabra privatizaciones se volvió sagrada al tiempo que se despreciaba cuanto llegara del Estado y se empezaba a debilitar el Estado de Bienestar en Europa. Pero la URSS se comenzó a reforzar sin comunismo, esta vez llamándose sólo Rusia, de la mano de Vladimir Putin, y China tomó nota de la hecatombe soviética, para no caer en ella se reinventó con aquello de un país, dos sistemas. Otras potencias surgieron, como Sudáfrica, Irán, India, Corea del Norte se rearmaba y todo acabó con la guerra de Ucrania que, más allá de una invasión por el “loco” Putin, como nos la presentan casi todos los medios, es la resistencia de EEUU a no pasar a un segundo plano internacional. Otra vez, el dólar está siendo puesto en tela de juicio, Rusia no está sola, veremos hasta dónde están dispuestos a llegar Biden y Putin y si sus testaferros de otros países los dejan o los siguen por acción u omisión.

Todo lo anterior nos está llevando a un Tercer Orden Mundial y a posiciones de gravísimos enfrentamientos que, de llevarse a cabo, podrían ser los últimos de esta faceta de la Humanidad y sus civilizaciones y culturas. Lo que está pasando significa para EEUU la quiebra de sus planes a larguísimo plazo, consistentes en el dominio mundial bajo su estructura cultural y económica, acompañado por los países capitalistas europeos más avanzados. Sería el dominio de un mercado tecnológico en el que los milmillonarios y otros magnates e inversores se pondrían de acuerdo con una clase política para someter al planeta a un único sistema.

En cierta forma, habíamos llegado a otra de las expresiones máximas de la dinámica de la economía de mercado: un solo mundo socioeconómico y cultural, donde lo digital y su evolución es precisamente el arma de dominio principal. Este Nuevo Orden, el tercero, es el que da sentido a la fotografía que ilustra el presente texto. A ese Nuevo Orden le han salido respondones, disidentes, entre determinados líderes y millones de personas. Y ahí estamos, a ver quién se sale con la suya, si unos, otros, o nadie. Sería precisa una síntesis, a la manera hegeliana, una síntesis que nadie aporta. Por ahora.