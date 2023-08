Los VTC exigen a la Junta que aplique la nueva normativa europea

El sector de los VTC en Andalucía ha exigido a la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía que aplique la sentencia dictaminada por el Tribunal General de la Unión Europea (UE) del 8 de junio, que promueve una modificación de las legislaciones de los Estados miembros "para que exista una sana competencia entre los taxis y los VTC".

Así lo ha comunicado en declaraciones a Europa Press el presidente de la Asociación Empresarial de los VTC Andalucía, Pablo García, quien también ha proclamado que "nosotros estamos a la espera de reunión, que ya hemos solicitado hasta en tres ocasiones a la nueva consejera de Fomento, Rocío Díaz, para que se aplique esa sentencia europea en la modificación del Decreto ley 8/22 aprobado por la Junta de Andalucía".

En este contexto, García ha indicado que "la imposición de las medidas y etiquetas de emisiones para los vehículos VTC en Andalucía han afectado negativamente al sector", y ha aclarado que este decreto "nos ha obligado a adquirir vehículos que casi doblan el precio de los que nosotros adquiríamos habitualmente para la actividad, promoviendo así una cubanización de la flota de vehículos".

Asimismo, ha apuntado que "muchos de los titulares de VTC en Andalucía han acudido a mercados de ocasión de otros países para comprar vehículos con mayor antigüedad, que cumplan con la etiqueta y las medidas que obligaba la Junta", al tiempo que ha subrayado que "creemos que es un paso atrás".

Al hilo de lo anterior, García ha señalado que "en lugar de ir un paso más hacia delante, con una flota más moderna y de menos emisiones, esta obligación sin sentido de limitar las medidas, exigidas por el sector del taxi, nos ha obligado a no poder adquirir tarjetas de VTC para vehículos que habitualmente sí se podían hacerlos, con la etiquetas ECO".

En este ámbito, con respecto el Decreto ley para regular la actividad de las VTC aprobado por el Gobierno Central en junio de 2023, el representante de la asociación ha apuntado que "el Gobierno básicamente lo que ha hecho es ir en contra de la propia sentencia del Tribunal General de la UE y hacer caso omiso a la misma".

Además, ha destacado que, "entre otras cosas, la sentencia decía que no existe una figura en Europa de especial protección del taxi, por lo tanto, no debe tener ninguna ni está justificado que la tenga", a lo que ha agregado que "estará por ver si ese decreto ley es constitucional y, por supuesto, se verá a corto y medio plazo cómo afectará a la actividad".

En lo referido al impacto económico que ha generado ambos decretos en el sector, García ha resaltado que "ha implicado un impacto severo en la actividad", al tiempo que ha apuntado que "la amortización del vehículo ahora es superior, por tanto, el gasto fijo o adquisición de mismo es superior al de otros años".

En este sentido, ha expresado que "aquí creemos que la Junta tiene que modificar ese Decreto ley, en base a la sentencia europea, para que los criterios de adquisición de nuevos vehículos tengan el componente de etiqueta energética o de emisiones, pero no tengan una obligación de medidas, porque la normativa estatal, ya superó ese criterio", y a lo que ha añadido que "no hay por qué promover el tamaño del vehículo, ya lo decidirá el propio mercado, no hace falta que lo decida la Junta".