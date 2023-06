Mangafest consolida su edición ‘Summer’

Asimismo, un total de 40 invitados entre YouTubers, actores de doblaje, streamers, cosplayers o artistas se dieron cita en la edición de verano de Mangafest, ofreciendo actuaciones, y compartiendo sus experiencias con los asistentes. Es el caso de influencers y creadores de contenido como Zeling o Ray Bacon, magos como Inmagic y Adrián Lima, actores de doblaje como Roberto Beteta, la voz Mulder (Expediente X), Jack (Perdidos), o Joel (The Last of Us)

Tras el éxito de esta edición, la organización tiene ya las miras puestas en la primera edición de Mangafest Almería (23 y 24 de septiembre), Mangafest Jerez (7 y 8 de octubre), Mangafest Jaén (4 y 5 de noviembre) y, por supuesto, la edición de diciembre de Mangafest Sevilla, que se celebrará del 8 al 10 de diciembre.