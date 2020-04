‘Mascarilla 19’: «Las farmacias no somos ajenas ni cerramos los ojos a la violencia de género»

Una mujer víctima de violencia de género que convive con su maltratador puede tener muy complicado pedir ayuda por teléfono, con el agresor tan cerca. Por eso, las entidades públicas han intentado facilitar todas las soluciones posibles, como disponer de un espacio abierto durante estos días de confinamiento, al que cualquier mujer pueda acudir sin levantar las sospechas del maltratador. La iniciativa consiste en acudir a la farmacia más cercana y pedir una ‘Mascarilla 19’. El personal de estos establecimientos sanitarios sabe lo que tienen que hacer si una mujer la solicita.

Esta iniciativa ha sido impulsada por el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) y el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CACOF), quienes han puesto a disposición de las mujeres andaluzas la opción de dar la voz de alarma en su farmacia más cercana, en caso de estar siendo víctima de violencia de género durante el confinamiento.

Entre las 3.878 farmacias que apoyan la propuesta, se encuentra la Farmacia sevillana El Porvenir. “Mi farmacia atiende el 100% de las propuestas que vienen del Colegio de Farmacéuticos de Sevilla, del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos o del Consejo General de Colegios Farmacéuticos. Solemos llevar a cabo todas las iniciativas. Si bien es cierto que ‘Mascarilla 19’ no es una propuesta 100% sanitaria, no cabe duda de que está dirigida a la seguridad de todas las mujeres de nuestro entorno. Las farmacias no somos ajenas ni cerramos los ojos a la violencia de género. Por eso, contribuimos en esta lucha otorgando información a la ciudadanía y poniendo carteles en nuestros establecimientos sanitarios. Cuantas más personas conozcan la iniciativa, mejor”, explica Enrique Ojeda, boticario de la Farmacia El Porvenir con 20 años de recorrido en la profesión.

El IAM ha establecido un protocolo de actuación que el CACOF ha distribuido entre todos los colegios provinciales, así como a todas las farmacias andaluzas que están contribuyendo en esta iniciativa. Enrique Ojeda explica a El Correo de Andalucía el procedimiento que tienen cuando una mujer solicita ‘Mascarilla 19’: “Cuando una mujer nos solicita en la farmacia ‘Mascarilla 19’ o bien, algo similar como “necesito 19 mascarillas” o “vengo por las mascarillas que usted está anunciando”, nosotros tratamos de confirmar la situación con una pregunta muy discreta como “¿quiere que le echemos una mano con lo de mascarilla 19?”. Si nos lo confirma, trataremos de analizar la situación viendo si la persona viene acompañada o si viene sola”. En el caso de que la mujer no esté acompañada, “procuraremos que la persona pase al interior de la farmacia para tomarle algunos datos, como el nombre y su dirección, de una forma muy discreta. Tras esto, nos pondríamos en contacto con el 112”. Sin embargo, en el que caso de que la mujer sí esté acompañada, la farmacia activa un protocolo distinto. “En el caso de que la mujer venga acompañada por su agresor, le diremos con la mayor discreción “ahora mismo no tenemos mascarillas, ¿me puedes dar los datos para avisarla cuando lleguen?”. De esta forma, con los datos que nos proporcione, nosotros realizaríamos el protocolo de actuación de la misma forma, llamando al 112 y proporcionando los datos de la mujer. En cualquier caso, nosotros siempre transmitiremos a la persona la mayor seguridad posible en todo momento”, aclara Ojeda.

El IAM informó hace unos días que tres mujeres víctimas de violencia de género ya habían solicitado ‘Mascarilla 19’ para pedir ayuda en su farmacia más cercana. En el caso de la Farmacia sevillana El Porvenir, “afortunadamente todavía ninguna mujer nos ha solicitado esta mascarilla y esperamos que no haya necesidad de denunciar un caso de violencia de género”. No obstante, “si una mujer se encuentra, desgraciadamente, en una situación de violencia, que no dude en activar cualquiera de los mecanismos que todas las entidades ponen a su disposición y, por supuesto, el de ‘Mascarilla 19’”, expone Ojeda.

“La situación actual provoca que las mujeres que sufran violencia de género no tengan tantas posibilidades de salir o de quedarse a solas para poder denunciar la situación. Las farmacias estamos permanentemente abiertas como establecimientos sanitarios de primera necesidad. Por lo tanto, somos más accesibles para cualquier persona que sufra maltrato físico o psicológico y que, además, esté conviviendo 24 horas al día con su agresor durante el confinamiento. Toda la colaboración para intentar minimizar la violencia de género es poca”, expresa el boticario Ojeda.

“Las farmacias proporcionamos un servicio social imprescindible para la sociedad, no solamente porque aportamos medicamentos y tratamientos a nuestros pacientes, sino también, porque desempeñamos una función social con todas las personas que acuden a las farmacias por cualquier tipo de problema de salud o porque necesiten un consejo. Ahora mismo, nosotros estamos informando continuamente sobre el Covid-19 y también, estamos aportando información veraz y fiable a la población. Tenemos una labor social que no se puede olvidar”.

Recursos disponibles para las mujeres víctimas de violencia de género