Muere la sevillana Elena Huelva a los 20 años

Su última publicación en Instagram este mismo martes ya daba idea de su estado: «Hoy me he despertado no de la mejor forma, es más , nada bien, un muy susto. Están siendo días muy difíciles, están siendo muy complicados cada vez más , pero como sabéis yo soy más fuerte, y más complicada. Quiero que sepáis que yo ya gané, hace mucho. Seguimos, siempre. Mis ganas ganan».

Sin embargo, un año después, en verano de 2022, le comunicaron que el tratamiento había dejado de funcionar. «La enfermedad había crecido en otro lugar además de los pulmones», explicaba en redes sociales. Ese mismo día empezó con un nueva quimioterapia.

Algunos meses después, el pasado 4 de diciembre, la joven publicó un vídeo en el que informaba de su empeoramiento. «Las cosas no están yendo bien. Me han encontrado más enfermedad en la tráquea, que es muy peligroso. Como sabéis, es por donde respiramos, y no hace falta que diga mucha gran cosa más», expresaba. El vídeo tardó apenas unos minutos en hacerse viral.

«Quiero dejar claro que yo ya he ganado, mis ganas han ganado por todo el amor y por las personas que tengo a mi lado. Pase lo que pase, sé que mi vida no habrá sido en vano porque he luchado y he conseguido lo que quiero, visibilizar», declaraba en el vídeo, para terminar repitiendo su lema: «Mis ganas ganan para todo, no hace falta ganar para saber que ya hemos ganado, porque al final la vida se trata de vivir y llevarte los recuerdos con las personas, y me llevo muchos recuerdos buenos con personas maravillosas».

Este lunes, la joven sevillana publicó un mensaje que preocupó a sus seguidores: 'Os quiero', rezaba en una foto sobre fondo negro. En la misma mañana de este martes, Elena publicó que estaban siendo «días muy difíciles, muy complicados, cada vez más».

En su entrevista con Infosalus, Elena contó que, cuando le diagnosticaron la enfermedad, se lo tomó bien, «dentro de lo que cabe», aunque admitió que hubiera agradecido mucho poder leer un libro como el que ella misma escribió. «Me hubiera encantado haber tenido un libro así que contara la realidad de una persona con esta enfermedad», subrayaba. En esa misma conversación, contó que el diagnóstico le sobrevino terminando cuarto de la ESO y que quería haber hecho un grado medio de Educación Infantil.