Muñoz asume Cultura y crea una delegación de limpieza

El alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz (PSOE), no ha dejado pasar ni 24 horas para dar a conocer cómo será el equipo de gobierno que le acompañará en el año y medio que resta de mandato y en el que el delegado Juan Manuel Flores asume la gestión de la nueva área de Hábitat Urbano y Cohesión Social, que incorpora la Gerencia de Urbanismo, Emvisesa y Bienestar Social; la nueva teniente de alcalde Marisa Gómez se encargará específicamente de la gestión de una nueva delegación, la de Limpieza y Educación; y el alcalde asume en primera persona las políticas de Cultura.

"La intervención en las zonas con necesidad de transformación social es prioritaria. Tenemos que centrar en ese objetivo los recursos públicos y, sobre todo, la iniciativa urbanística y las políticas públicas de vivienda. Es hora de las grandes rehabilitaciones de Pajaritos y Alcosa o del desarrollo de proyectos integrales en las seis zonas con necesidad de transformación social", ha defendido Muñoz en alusión a la nueva área de Hábitat Urbano y Cohesión Social en manos de Flores.

El turismo, cuyo éxito Muñoz quiere "exportarlo" a otros ámbitos económicos para lograr un nuevo modelo donde destaque la innovación, la investigación y la industria, lo asume el delegado Francisco Páez, que gestionará el área de Economía, Comercio y Turismo, en la que, además, se encardinan los programas de captación de los fondos europeos.

En relación con la nueva delegación de Limpieza y Educación, el alcalde ha defendido que no se trata de "una cuestión de marketing". "Necesitamos un empuje en una cuestión sensible en el día a día de los ciudadanos. Me comprometo a que los sevillanos notarán un cambio drástico sin que se desprenda de mis palabras que Lipasam funciona mal, pero hay margen de mejora", ha reconocido Muñoz.

Otro de los nuevos cargos que se crean es el de gerente de Alcaldía, que asume Rafael Márquez, actual gerente de Urbanismo, con la "misión" de coordinar los diferentes servicios públicos, ha remarcado el alcalde.

Juan Carlos Cabrera mantendrá la "continuidad" en Fiestas Mayores y Seguridad, así como la responsabilidad en la ejecución del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS). Se suma a este eje una medida "complementaria", como será la coordinación metropolitana y la relación con los municipios del entorno.

Sonia Gaya será primera teniente de alcalde y delegada de Presidencia y Hacienda. Mantiene la Presidencia del Pleno y la gestión de los recursos económicos e incorpora la gestión del Real Alcázar y "una pieza clave": la coordinación de la planificación estratégica de la ciudad para los próximos años y de la comisión de asuntos económicos.

La que ha sido hasta ahora portavoz del grupo municipal del PSOE, Adela Castaño, mantiene esta tarea pero le suma la de portavoz del gobierno municipal, en sustitución de Antonio Muñoz. Mantendrá las delegaciones de Participación Ciudadana, Igualdad, Edificios Municipales y Coordinación de distritos y, como las principales inversiones de Emasesa se hacen en los barrios, asume también la coordinación de la empresa metropolitana de aguas.

Los delegados David Guevara, Clara Macías y Carmen Fuentes mantienen sus funciones al frente de Transición Ecológica y Deportes; Recursos Humanos y Modernización; y Patrimonio Municipal y Artístico, respectivamente.

"Nos preocupan nuestros jóvenes y conseguir contribuir a generar oportunidades de empleo de calidad en sectores estratégicos. Por eso, configuramos una nueva área compuesta por las políticas de Juventud, Relaciones con la Comunidad Universitaria y Ciencia", ha explicado el alcalde, que pone al frente de la misma a Juan Antonio Barrionuevo, que mantiene las competencias de Cooperación al Desarrollo.

El área de Salud pasa a denominarse de Salud y Protección Animal, que asume Encarnación Aguilar, y la nueva concejal Amelia Hernández se encargará de gestionar las competencias del área de Empleo con "un modelo de trabajo asentado y con proyectos claves para la ciudad que se desarrollarán en los próximos años".