Nuevo paso en busca del renacimiento del ficus de San Jacinto

La Plataforma en Defensa del Ficus de San Jacinto, creada en su día para impedir la tala de este histórico árbol en el patio de la parroquia del mismo nombre, sigue movilizándose y manifestándose para presionar y reclamar que se apliquen las medidas prometidas para intentar que no acabe muriendo y pueda resurgir . Este pasado viernes 16 de febrero fue la última concentración, bajo el lema 'El ficus se muere por falta de cuidados. Alcalde, cumpla sus promesas ya'.

Los trabajos para intentar dar una nueva vida al emblemático ficus de San Jacinto no paran y el siguiente paso para lograr ese renacimiento del centenario árbol del corazón de Triana es ampliar el alcorque (la zona de alrededor del tronco sin asfaltar) para que las raíces puedan crecer mejor y ganen más oxígeno. Este área en la base es fundamental porque por ahí deben acceder al agua y a nutrientes esenciales.

“Para mí era muy importante. Lo vi talar y fue muy doloroso, es un símbolo del barrio. Fue triste. De pequeña he jugado ahí y tiene valor sentimental. No estaba a favor de su tala”, afirma Magdalena, trabajadora de Calzados San Jacinto, justo enfrente de la iglesia. Sobre las últimas obras, duda de sus resultados: “Si está estudiado y los entendidos piensan que se puede recuperar, de acuerdo. El daño que se hizo con la tala no sé si será recuperable”.

Esta vecina cree que la mayoría están a favor de mantener vivo el ficus: “Para la gente del barrio creo que es una pena, es lo que escucho de los que vienen aquí...”. Pero entiende que haya gente que no opine lo mismo. “Entiendo que cuando se cayó una rama y dañó a una persona, haya gente que diga que lo mejor es quitarlo”, sostiene.

Por ejemplo, eso es lo que piensa Juan, que tiene un kiosko a pocos metros del ficus y no está a favor de que se sigan haciendo trabajos para su recuperación. Según cuenta a El Correo, está haciendo daño a la iglesia, a la carretera y también ha causado daños a vecinos.

“Años atrás ha habido muchos incidentes. A una señora vendiendo cupones se le cayó una rama. De siempre el ficus ha estado y no ha dado problemas, pero se ha dejado de tratar...”, explica Rocío, en un establecimiento cercano. Y sentencia: “Quiero que arreglen el ficus y lo dejen más o menos como estaba. Yo en mi opinión, siendo vecina de Triana, que lo traten e intenten levantarlo de nuevo”.

“El barrio era una leyenda que llevaba muchos años. Como estética quedaba muy bonito. Ya no es la misma esencia que tenía antes. Estoy a favor pero con otras medidas, con el aporte de nutrientes y que las raíces prosperen”, comenta otra vecina. “Tiene mucho significado en Triana. Es muy importante. En un principio, si hubiesen visto que las raíces van hacia afuera, que hubiesen plantado otro. Pero ya, que lo conserven”, afirma Remedios, mientras camina junto la iglesia. “Las raíces no van hacia abajo, van hacia el lado. Veo difícil que ese árbol sea recuperable. Hay una parte que está seca”, añade Carmelo, a su lado.