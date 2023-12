«Nunca he tenido miedo de asumir responsabilidades en una empresa que ahora me confía liderarla»

“Soy una persona que no he tenido miedo nunca a asumir responsabilidades. Siempre he estado desde la dirección financiera en contacto con todo el equipo de profesionales de la empresa, y el concepto de labor de equipo y que la empresa somos todos es algo que seguimos reforzando, ahora que se ha confiado en mí para liderarla, con reuniones en las que se evidencia que se ejerce una dirección colaborativa. Me siento muy orgullosa de todos mis compañeros”. Así lo explica Silvia Cantos Serrano, cuyo caso ejemplifica el concepto de promoción interna dentro de una empresa. Laboratorios Best Medical Diet, conocida muchos años como Grupo Nueva Dietética, compañía sevillana fundada por la familia Luque Ruiz, especializada en complementos nutricionales, alimentos funcionales y cosmética, ha sido adquirida este año 2023 por el empresario e inversor francés Marcel Hermann. Y ha confiado en ella para las funciones ejecutivas y encauzar las nuevas etapas de desarrollo de la empresa, cuya sede tiene 4.500 metros cuadrados de instalaciones en el Polígono Industrial Espaldillas, en el término municipal de Alcalá de Guadaíra, y tiene capacidad para producir al día 100.000 cremas y 1.800.000 comprimidos, y envasar 40.000 botes.

¿Cuáles son sus raíces biográficas?

Nací en Algeciras hace 49 años. Estoy casada, tenemos tres hijos, en edad adolescente, residimos en Sanlúcar la Mayor. Mi padre ha sido funcionario con altas responsabilidades administrativas en el Campo de Gibraltar, mi madre ha trabajado como ama de casa, soy la más joven de los siete hijos. Llegué a Sevilla con 17 años de edad para estudiar COU y después la diplomatura de Empresariales, me afinqué en Sevilla.