Obligan a Tussam a indemnizar a una viajera que se cayó al bajar del autobús

En su demanda, esta mujer exponía que el 25 de septiembre de 2018 viajaba en un autobús de Tussam cuando, " al llegar a la parada de la calle Fidelio, al bajar del autobús cayó al suelo al pisar la calzada y posterior bordillo, debido a que el autobús no se aproximó correctamente a la acera ", sufriendo un esguince de tobillo por el que reclamaba una indemnización con cargo al seguro de responsabilidad civil de suscripción obligatoria ascendente de 2.784,57 euros, y con cargo al seguro obligatorio de viajeros por importe de 1.202 euros; así como 193 euros por la compra de dos Inmovilizadores de tobillo y 8,40 euros de gastos de transporte.

En ese sentido, el tribunal de la Audiencia que analiza su recurso de apelación sí ve acreditados los hechos, señalando "el parte de accidente que han aportado las propias entidades demandadas en el que resulta identificado el vehículo" , así como "la declaración en juicio como testigo del conductor, el cual admitió que ese día conducía ese autobús en esa línea , con independencia de que afirmara no haber tenido ningún accidente"; y "la atención sanitaria recibida por la actora por una clínica privada, por indicación de Zurich".

Pero el Juzgado de Primera Instancia número cuatro desestimó esa demanda inicial , considerando que la mujer no había "acreditado ni que ocupara efectivamente del autobús en la mañana del día 25 de septiembre de 2018 ni la caída que manifiesta haber sufrido al bajar en la parada de la calle Fidelio".

Por eso, declara que la aseguradora demandada debe "responder conforme al seguro obligatorio de viajeros de las lesiones sufridas como viajera de dicho autobús, ya que por la condición de usuaria de la actora, en la fecha y día indicados, hace a su favor dicha cobertura", por importe de 1.202 euros.

Empero, el tribunal descarta el resto de cuantías reclamadas como indemnización, porque no ha quedado acreditado "que esa detención del vehículo se produjo en las circunstancias que se relatan en la demanda, esto es, que el autobús no se aproximó correctamente al acerado", extremo que la Sección Sexta de la Audiencia no considera probado.