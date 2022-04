Occidente: la gran depresión anímica

En la serie The Newsroom, apartada de las pantallas por la HBO por motivos aún no suficientemente aclarados, hay una escena que ha logrado cierta fama en algunos ambientes universitarios. En un acto académico, una especie de debate moderado por un profesor, al que había sido invitado el periodista protagonista de la serie y dos personas más, una alumna les pregunta por qué Estados Unidos es el mejor país del mundo. Las dos personas que acompañan al periodista contestan lo mismo: libertad, tolerancia, multiplicidad de culturas... El periodista responde con ironía y se refiere a equipos deportivos o a grandes reservas naturales para justificar la importancia de EEUU. Al insistirle el moderador para que concrete más se limita a añadir lo de “libertad, libertad”, y hace referencia a la constitución y a la carta fundacional del país. No queda satisfecho el moderador tampoco con estas contestaciones hasta que el periodista deja a un lado sus ironías y responde sin remilgos que EEUU no es ya el mejor país del mundo pero que lo fue y lo razona convenientemente.

Occidente fue el origen de todo lo bueno y lo malo que existe en el mundo desarrollado o en vías de desarrollo. Ya no lo es. Aquella burguesía con raíces en la Baja Edad Media que supo desprenderse poco a poco del dominio del antiguo régimen feudal y noble; aquella nobleza que adoptó principios burgueses que la separaban de la tutela de un rey absoluto y de una religión que despreciaba todo lo que no eran sus dogmas y todo lo que ignoraba y la ciencia lo aclaraba; aquella minoría de mercaderes que lograron avanzar en ciertos lugares de Europa contra viento y marea; aquella revolución inglesa del siglo XVII y las norteamericana y francesa del XVIII; aquel Renacimiento y aquella Ilustración que vinieron al mundo con un fondo común: el humano como centro de todo, la razón por encima de todo, aquellas revoluciones industriales y tecnológicas del siglo XIX, toda esa evolución fue creando progreso y miseria, el germen de su propia decadencia. Elevó el nivel cultural de la gente y creó un proletariado y una despiritualización que originaron el nacimiento del fascismo, el nazismo y el comunismo.

El nazismo triunfó y cayó, el comunismo duró bastantes más años y terminó derrumbándose. Ambos, y el fascismo, fueron un intento de ordenar lo desordenado, de enfriar lo que estaba demasiado caliente debido a la entropía. ¿Por qué fracasaron? Porque el orden natural de la Humanidad es el desorden. Sin embargo, la paradoja es que con el desorden es complicado vivir o, mejor dicho, existir, que es vivir pero con ilusión y un plan de vida en la mente, un plan cuya realidad se contempla como alcanzable. Eso, hoy, es cada día más complicado. Por eso ha llegado de nuevo la ultraderecha, una vez que la izquierda ha sido “calada” por la gente como un simple imaginario a pesar de que tenga mejor marketing que el fascismo-nazismo porque sus postulados son más atractivos ya que enlazan mejor con el cristianismo y su amor entre iguales, otra fantasía.

Dos necesidades básicas

El humano precisa de dos factores básicos para vivir y existir: alimento material y alimento espiritual. El primero es sencillo de entender, tiene que ver con la fisiología, con su mantenimiento puramente biológico. El segundo se relaciona con el primero pero podemos diferenciarlo, para entendernos, por el hecho de que “el alma está en el cerebro”, como diría Eduard Punset, e igual que el cerebro necesita nutrientes químicos para desarrollarse, también su parte espiritual -que interacciona con la racional- necesita su alimento.

Ese alimento es el orden y el conocimiento, amos factores serán más sólidos conforme mayor sea la exigencia del humano. No obstante, la mayoría se ve satisfecha con un orden aunque sea aparente: ese es el orden de la ultraderecha, pan para hoy, hambre para mañana. Se deriva del principio de incertidumbre vital, de la angustia vital del humano ante lo que le rodea. Esa angustia el humano la ha reducido gracias a la mitología de todo tipo, desde lo macro -los dioses- hasta lo micro -un smartphone, una red social, un coche, un ídolo, humano o no, cualquiera...-. Lo que sucede ahora es que, en efecto, Dios ha muerto, lo ha matado la ciencia y la filosofía, y al morir Dios todo se ha desbarrado.

Ese desbarre se llama presente estado de la evolución humana concretado en la actual fase de la economía de mercado. De aquel “imperialismo, fase superior del capitalismo”, del que hablaba Lenin, hemos pasado al mundo global como negocio global conducido por desequilibrados mentales presos de su codicia. Era algo que ya se perseguía desde hace decenios por parte de lo que se llamaba neoliberalismo, que la misma clase mercantil hegemónica aparcó tras la Segunda Guerra Mundial por miedo al comunismo. Lo que se contemplaba era un dominio, pero desde EEUU, sobre todo: algo unipolar. Tal y como se expresa con claridad en una escena de la película Network. Un mundo implacable , de 1976.

Tras el hundimiento del comunismo, “ancha es Castilla”, se dijeron algunos privilegiados, ¿para qué queremos ya el Estado del Bienestar que nos obliga a pagar impuestos, sin ir más lejos, y a ser demasiado controlados por el Estado? Ha vencido el capital, podemos hacer de nuestra capa un sayo. Nacionalización y sector público son palabras demoníacas. El golpe de la caída del comunismo aún lo sufre la llamada izquierda que se ha dedicado a asuntos interesantes pero no importantes, al revés, su postura ha colaborado con el neoliberalismo, tal vez de forma involuntaria, para que la entropía generada por él se extienda.

Una vez que ha sucedido esto, el humano ha desembocado en grandes déficits de alimentos tanto materiales como espirituales. Entonces ha aparecido el movimiento antisistema que está llegando a unir el deseo de orden radical comunista con el fascista y el nazi. La cuestión es poner orden en el desorden, se puede ser partidario del mercado, no del desorden y el abuso, la ética capitalista no contempla el abuso del hombre por el hombre, la ética comunista, tampoco, de ahí que en Francia existan votantes de izquierda que se puedan inclinar por Le Pen o en España por Vox. Son planteamientos que buscan el orden por caminos distintos pero los extremos se tocan. A ambos les estorba lo mismo: un planteamiento salvaje del capital. Y a la Iglesia también le estorba, pero tiene miedo de perder su “felicidad”, lograda a base de colocarse milenariamente al lado del que manda.

Desorden y depresión

¿Cuáles son las causas del desorden y de la depresión que tienen a Occidente en decadencia? Se derivan del sistema de mercado antes esbozado y de la filosofía posmoderna con sus ingenuos planteamientos de la Historia no como globalidad y evolución continua sino como episodios parciales, así como de ese deseo de igualdad que termina por matar la iniciativa propia, por ensalzar al mediocre, al débil y al indolente que no se esfuerza, y ese deseo de colocar boca abajo lo que es una evidencia ancestral que debe estar de otra forma, tal y como la ha colocado la evolución natural. Con otras palabras, la posmodernidad se empeña en presentar lo que es sólo y sobre todo un deseo cultural en una realidad natural. Un deseo cultural respetable y a tener muy en cuenta pero no para convertirlo en lo que se quiere presentar como lo natural. Lo cultural corrige errores culturales del pasado pero tiene el defecto de que cuando actúa por medio de la zona del cerebro que crea imaginarios para sobrevivir, a veces tales imaginarios pueden volverse contra la misma supervivencia. Entonces llega el desorden, la confusión, y hay que ordenar. ¿Se logra? Sí, pero es un orden falso, coyuntural. Porque, repito, el orden del humano, es el desorden. Aunque, como es de esperar, desespere a muchos humanos que entonces acuden al calor de lo más conservador de los imaginarios pasados.

Creo que en esas estamos hoy. Y eso de “en esas” tiene nombres: Le Pen, Abascal, Trump, Putin, Xi Jing Pin, Viktor Orbán... ¿Qué pinta Xi Jing Pin aquí, en otra decadencia de Occidente? Tanto él como otros regímenes orientales están pensando en Confucio. La filosofía de este autor del siglo VI-V antes de Cristo se puede resumir de muchas maneras. He aquí una de ellas con uno de sus textos:

“Ching, Duque del Estado de Ch'i, preguntó a Confucio el secreto del arte de gobernar.

Confucio respondió:

-Que el soberano cumpla su deber como soberano, el súbdito como súbdito, el padre como padre y el hijo como hijo.

-Buena es la respuesta -replicó el Duque,- porque a no ser que soberano, súbdito, padre e hijo, cumplan sus respectivos deberes, por mucho grano que haya en la tierra, no podrán cosechar ni uno solo”.

Eso es el orden, algo que en la actualidad no existe porque ha llegado el orden del desorden. El soberano no cumple con su deber porque lo que hace es aprovecharse del súbdito. El súbdito no cumple con su deber porque desea ser como el soberano, está rodeado por todas partes de sofismas que le invitan a ser soberano: triunfar es tener fama, riqueza, está prohibido el fracaso o que te abandone el desodorante. Los cuerpos han de ser perfectos y las marcas son sagradas. Todos somos iguales, por tanto, qué pinta un padre educando a un hijo si los hijos lo saben todo: tienen Internet y los mensajes mediáticos que les venden libertad y felicidad. Resultado: ni el padre sabe cual es su deber ni el hijo tampoco.

Sin embargo, China tiene en Confucio a uno de sus inspiradores. Y Putin y otros también porque obsérvese que el texto anterior contiene algo que la posmodernidad ha condenado: la jerarquía, el principio de autoridad, callarse cuando hable el que más sabe. Con el tiempo, lo tirarán a la papelera como ha hecho el postmodernismo y la izquierda ha copiado. Esta filosofía representa la oportunidad de que el mediocre y el débil se sientan algo en la vida, aunque ya tengan valor por sí mismos pero ellos no sientan ese valor que encierran. El posmodernismo produce un sentimiento de culpa en Occidente porque se avergüenza de su Historia a la que presenta como una dinámica de genocidios y abusos de todo tipo, ignorando otros factores, los que alimentan al cerebro espiritual.

Occidente, y todos los posmodernos que han entrado por esa vía de caos, está bajo la égida de la confusión y esto agrada a un Poder que la ha sembrado y que la aprovecha para hacer negocio ante la falta de solidaridad de especie, convenientemente cuarteada. El individualismo connatural al humano, así como su narcicismo, adquirido o natural, ayudan a ese poder. Y surge la posthumanidad que siembra de inquietud a la gran masa de gente. También aumenta el déficit material y espiritual.

Para mejorar esta situación aparecen dirigentes políticos a los que la masa admira y vota. El Poder que domina mediante la confusión y el caos reacciona y ganará. Puede que en un momento dado lo haga, con fuerza, el ultraconservadurismo. Será algo coyuntural que aclarará las cosas un tiempo hasta que todo vuelva a su normalidad: el caos que es el orden. España desde 1939 hasta hoy es un buen ejemplo.