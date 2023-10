Original idea para recuperar instrumentos robados en Sevilla

La orquesta Opus One, que recorre España con un tributo a Mike Oldfield, ha iniciado una campaña para recaudar el dinero necesario para volver a comprar sus instrumentos, que les fueron robados hace tres semanas en Sevilla, consistente en aportar cantidades simbólicas para poder ver en vídeo algunas de sus actuaciones.

Ha subrayado que el Palau de la Música «nos ha cedido el vídeo muy amablemente, ya que no se había publicado antes», y hay un segundo programa con canciones de Mike Oldfield grabadas en el Cartuja Center Cite de Sevilla por sus cantantes originales, Anita Hegerland y Barry Palmer, vídeos que se pueden ver por 4,99 y 3.99 euros respectivamente.

El precio del alquiler «es simbólico, ya que confiamos en que las personas que puedan aportar más los visualicen (o regalen) varias veces, y las que puedan aportar menos no tengan problemas en hacerlo», ha dicho.

Opus One es una orquesta creada para interpretar la música de Mike Oldfield el año que se conmemora el cincuentenario de la publicación de su primer álbum en solitario, Tubular Bells, una obra maestra de la música contemporánea.

Junto a Tubular Bells, Opus One interpreta el repertorio más apreciado por los fans de Mike Oldfield: una selección de canciones de los discos Five Miles Out, Crises, Discovery, Islands, Earth Moving y Heaven»s Open de la mano y la voz de los cantantes que las hicieron famosas: Anita Hegerland y Barry Palmer.