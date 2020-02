Piden a Espadas medidas urgentes para tratar la oruga procesionaria

El Grupo Municipal Popular ha exigido este sábado al alcalde, Juan Espadas (PSOE), la intervención urgente en los parques, colegios y solares de los entornos de los centros educativos de la ciudad ante la "proliferación" de la oruga procesionaria, también llamada oruga lagarta peluda, ya que puede provocar irritaciones, dificultad para respirar en las personas e incluso la muerte de mascotas.

En un comunicado, la concejal del popular Evelia Rincón explica que esto es "un problema de salud pública", ya que la oruga está extendiéndose por los parques y solares vacíos cercanos a colegios, lo que "supone un riesgo para personas y mascotas".

Según detalla, por estos motivos hay denuncias en los colegios 'Teodosio' y 'Tartessos' y en la guardería de niños de cero a tres años 'Edumundi', donde "llevan días esperando a que actúen", y están afectados parques, jardines y zonas verdes como Tamarguillo, Ranilla y Bermejales, entre otros. Concretamente, en el del Tamarguillo, asegura que la oruga está dañando hasta los huertos.

Para Rincón, "todo esto es fruto de la incapacidad y falta de previsión del Gobierno del PSOE de Juan Espadas". "No entendemos cómo el alcalde no contempla actuar con previsión para evitar la proliferación de la oruga procesionaria o la oruga lagarta peluda", añade, antes asegurar que "ha habido algún caso de menores que se han tenido que quedar en casa por reacción alérgica", situaciones que se pueden evitar "si se actúa realmente como alcalde de Sevilla y no como alcalde de foros y encuentros internacionales, al que poco le preocupa lo que ocurre realmente en Sevilla".

"Luego que no diga el Gobierno que desde el PP nos dedicamos a mentir, engañar y alarmar. Desde el PP, como oposición útil y responsable, nos dedicamos a denunciar los problemas que sufren los vecinos de los barrios, algo que no le importa a Espadas", destaca Rincón, que aclara que "el problema no es del zoosanitario, donde hay unos magníficos profesionales que velan por la salud pública, el problema es la ineficacia, dejadez y pésima gestión de Espadas".

Rincón considera que ante esta situación, los compañeros del Zoosanitario se encuentran "desbordados", por lo que urge que se refuerce este servicio para que los trabajadores puedan trabajar en las mejores condiciones y puedan atender todas las demandas y quejas de los ciudadanos, por lo que pide a Espadas que aumente su plantilla y revise la relación de puestos de trabajo (RPT). "Desde el PP llevamos una propuesta a Pleno en septiembre de 2018 para mejorar los servicios del zoosanitario, pero como siempre el Gobierno de Espadas hace caso omiso", lamenta.

Por otro lado, la concejal califica de "vergüenza" la deriva que están tomando "las subcontratas realizadas por Emasesa" para la desratización del alcantarillado y la subcontratación de empresas biocidas que "ocasionalmente ha utilizado para parchear la demanda de control de vectores con incidencias sanitarias en mercados y colegios". "Si se ha llegado a esta situación es, únicamente, por la incompetencia política el alcalde Espadas y del delegado responsable, Juan Manuel Flores", concluye.