Polémica por las nuevas licencias de apartamentos turísticos en el centro y Triana

El concejal socialista Francisco Páez ha denunciado este martes que, "pese al anuncio de José Luis Sanz tanto en campaña electoral como en el Pleno municipal" de que "no otorgaría 'ni una licencia más' de apartamentos turísticos en el Casco Antiguo", en las dos comisiones ejecutivas de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente celebradas bajo su mandato en julio (el 19 y el 28 de julio) ha otorgado licencias o calificaciones ambientales para edificios de apartamentos turísticos en las calles Rivero, Don Alonso, Ximénez de Enciso, Tejares y García de Vinuesa, así como en la trianera calle Pureza".

"Es lo que tiene la permanente demagogia del alcalde. Y si no ha hecho nada con respecto a los edificios de apartamentos turísticos en el Casco Antiguo, mucho nos tememos que tampoco ha hecho nada para que la Junta no siga otorgando autorizaciones de pisos turísticos, que son aquellos que conviven en bloques con viviendas de vecinos y que son exclusivamente de su competencia al igual que la propia catalogación turística de los apartamentos --es decir, una vez hecha la obra, que es la licencia que concede Urbanismo, es la Junta la que se encarga de decir si cumple o no como apartamento turístico--", señala la formación en una nota de prensa.

Destaca Páez que Sanz votó en julio pasado en contra de que el Pleno municipal instara a la Junta a que retirara su recurso contra la normativa municipal "que, en el escaso margen de competencias que tiene el Ayuntamiento de Sevilla, limitaba los pisos turísticos", ha explicado. En concreto, en estas dos comisiones ejecutivas de la Gerencia se concedieron licencia de obras para la rehabilitación y conversión en edificios de viviendas "que suman 18 apartamentos turísticos y tres calificaciones ambientales para otros tantos edificios, sin que conste el número total de apartamentos que acogen".

"Y con independencia de cuándo fueron solicitadas las licencias de obras o calificaciones ambientales por parte de sus promotores, Sanz, primero en la campaña electoral, cuando, intencionadamente y con el objetivo de engañar con respecto a las competencias de Urbanismo y la Junta mezclaba apartamentos turísticos y pisos turísticos a pesar de ser dos figuras distintas, y después en el propio Pleno se comprometió a que no habría ni un apartamento turístico más en el Casco Antiguo", ha añadido Páez.



Por su lado el PP ha pedido hoy al PSOE que «no haga el ridículo después de conceder un total de 8.164 licencias a apartamentos turísticos en 8 años».

Así, el delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, ha detallado que «desde 2016 hasta el pasado 30 de abril la Gerencia de Urbanismo dio 7.995 licencias de viviendas con fines turísticos en nuestra ciudad, de ellas 7.633 en el centro y 1.095 en Triana. Y, 167 licencias para establecimientos de apartamentos turísticos. “Esto supone un total de 39.075 plazas en viviendas turísticas, más 5.169 plazas de apartamentos turísticos, es decir casi 45.000 plazas, una media de 6.500 plazas al año”.

De la Rosa ha confirmado que «cuando esté en vigor el decreto que la Junta de Andalucía está elaborando, el Ayuntamiento de Sevilla no concederá ni una licencia más de alojamientos turísticos en el centro, por lo que el PSOE y el señor Muñoz pueden estar tranquilos». Ha añadido que «ahora mismo, como bien sabe el PSOE, es imposible actuar en ese sentido».

El delegado de Urbanismo ha explicado que «la aprobación de este Decreto es muy importante porque nos va a permitir a los ayuntamientos controlar y limitar las viviendas con fines turísticos; y ha añadido que “este problema, que padecen todas las grandes ciudades europeas, no se puede solucionar sin esta regulación autonómica que ya está en marcha”.

Además, «llama la atención que ahora digan que el Ayuntamiento está otorgando licencias cuando en anteriores ocasiones decían que las licencias no las otorgaba el Ayuntamiento, por lo que convendría que el PSOE se aclarase».

Del mismo modo, de la rosa ha recordado que “esta política en la gestión del turismo que ha llevado a cabo el señor Muñoz en la ciudad ha dado como resultado una saturación turística, que ha roto la sostenibilidad de nuestro centro histórico”.

Además, «no podemos olvidar que la modificación del PGOU que dejó tramitada y aprobada el PSOE de Muñoz para limitar la vivienda con fines turísticos, es inaplicable para el sector Catedral, uno de los sectores con más tensiones y presiones para la implantación de viviendas con fines turístico, ya que la modificación sufre de un defecto técnico de base. Dicha modificación, ademas, ha sido recurrida por la Junta de Andalucía».

De la Rosa ha concluido que «el alcalde cumple todas las promesas que hace y ha asegurado que cuando esté el decreto de la Junta de Andalucía este gobierno municipal limitará las licencias y no concederá licencias de apartamentos turísticos en el centro» .