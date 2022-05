«Pronto llegará el auge del pan de calidad por la demanda de alimentación ecológica»

“Cada vez escuchaba más comentarios a personas que decían que no podían comer pan por intolerancia, y a nutricionistas sugiriendo descartar el consumo de pan como causa de obesidad. Y yo me decía: ¿Qué está pasando? ¿Qué estamos haciendo mal para que se hable mal del pan?” Domingo Vélez Rodríguez, conocido como Domi Vélez, está contribuyendo desde hace más de una década a que la cultura gastronómica tenga más en cuenta a los panes. No como un alimento rutinario sino como una delicatessen nutritiva. Y todo ello desde Lebrija, el pueblo sevillano donde El Horno de Vélez es una panadería que puede presumir de ofrecer a diario comer en casa panes de autor, síntesis de tradición y vanguardia, por los que recibió en 2021 el premio al mejor panadero del mundo, el World Baker Award, concedido por la Unión Internacional de Panaderos y Pasteleros.

¿Cuáles son sus raíces?

Tengo 44 años. Nací en Sevilla. Me crié en Las Cabezas de San Juan. Y me trasladé a Lebrija a los 8 años de edad. Soy quinta generación de panaderos por parte de padre, y cuarta por parte de mi madre. Mi padre falleció en Lebrija en el año 2000. Mi madre cogió las riendas de la empresa y yo empecé a manejarme en el obrador. Años después cogí el relevo empresarial. Estoy casado, mi esposa está también muy implicada, es el 50% de la empresa, y tenemos tres hijos, dos niños y una niña.

¿Desde la infancia su vida ha girado alrededor del pan nuestro de cada día?

Sí. Desde niño he estado entre harinas. Estudié en Las Cabezas de San Juan en el Colegio José Cortines Pacheco, y en Lebrija en el Instituto Virgen del Castillo. Comencé echando una mano por las tardes en la venta de pan en el local que teníamos en el centro de Lebrija, donde mi madre vendía por la mañana. Y los fines de semana, como había más carga de trabajo, empecé a ayudar para hacer pan.

¿Cómo empezó a atreverse en la panadería artesanal y con espíritu innovador?

Retomando el saber hacer de mi abuelo. La familia tenía tierras donde sembraba y recogía el cereal, y después lo molía para hacer la harina que usaba en la panadería en Las Cabezas. Producción con masa madre, con diversos cereales. Mi padre impulsó una panadería industrial, que dio buenos resultados económicos, y él también inició la recuperación del estilo artesanal. Pero no le dio tiempo. Y yo, que tenía muchos deseos de eso, además conecté con un grandísimo panadero de Utrera, Diego López Alcoba, que se había formado en Suiza, y fundó en España la sección nacional del Club Richemont Internacional para fomentar la excelencia. Él había trabajado con mi padre. Con toda la información que fui buscándome, empecé a dar pasos para cambiarlo todo y que se revalorizara nuestro producto.

¿Le servía la infraestructura que tenía?

Cambiamos de sede, e incorporamos otro tipo de maquinaria, de cámara de fermentación, y otros equipamientos técnicos para poder llevar a cabo ese gran cambio.

¿Cómo testó quién podía demandarlo?

Siempre me he preocupado por dar el mejor producto posible a través de mis conocimientos y observaciones. No le consulté la opinión a clientes o posibles clientes. Hicimos lo que creíamos conveniente. Y formamos a nuestros vendedores para que entendieran esos productos y los supieran explicar. Siempre puedes encontrarme con alguien que te dice: “Esto aquí no se vende”. Vale, quizá no lo compre el que vive en la calle de enfrente, pero ¿le hemos dado la oportunidad a otras personas que quizá sí valoren ese producto, aunque vivan lejos?

¿Algún hito que le reafirmara en perseverar por ese camino?

El premio que nos dio la Sociedad Andaluza para el Estudio de Intolerancias Alimentarias. Me motivó a seguir esforzándome en aprender y aplicar. No solo cursos del Club Richemont para mejorar técnicamente, sino amplia formación en fermentación y en microbiología. He estudiado muchísimo en casa la información que me facilitaban desde universidades y centros tecnológicos.

¿Cuál fue el primer grupo universitario de investigación con el que empezó a interactuar?

En la Universidad de Cádiz, con el grupo sobre tecnología de alimentos que dirige Manuel León Béjar. Por ejemplo, me facilitó mucha información valiosa que me ayudó a mi deseo de recuperar panes de la época romana.

¿Y qué descubren los investigadores científicos en un obrador como el suyo?

Por ejemplo, Andrés Garzón y Belén Floriano, de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, en mi obrador encontraron pruebas para sustentar su investigación sobre cómo en cada panadería existen bacterias y levaduras diferentes a las de otras instalaciones de fabricación de pan. Es como en las bodegas de vino. Le aportan al pan unos matices distintos respecto a otros obradores.

¿Quién le ha orientado más sobre el gluten?

Francisco Barro, investigador del Instituto de Agricultura Sostenible, en Córdoba, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Gran experto en cereales, en gluten y en fermentación. Llevamos a la prácticas sus estudios, y se demostró que la masa madre a las 24 horas degrada el gluten. Y que ni son iguales ni causan los mismos efectos todos los tipos de gluten. Se ha avanzado mucho en el reto de posibilitar que los celíacos puedan tomar pan de un trigo que no les perjudique.