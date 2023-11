«Quitémonos los complejos, en Sevilla hay talento para crear empresas tecnológicas muy buenas»

“Somos en España una empresa exótica, hay muy pocas de este perfil, de carácter independiente, que no sea filial de grandes corporaciones, enfocada a crear soluciones tecnológicas de primer nivel y creando para ello un entorno laboral de primer nivel. Nos enorgullecemos de ser una empresa que aporta unas condiciones de trabajo muy buenas, con buenos salarios, por encima de la media. Por eso tenemos ingenieros procedentes de diversos lugares de España”. Así lo explica José Juan Mellado, fundador de Evo, empresa tecnológica sevillana creada en 2018 con el objetivo de ser relevante en el ámbito de la generación de innovación para el sector de la movilidad, aplicando a diversos tipos de vehículos mejoras en su eficiencia, sostenibilidad energética, seguridad e inteligencia.

¿Cuáles son sus coordenadas biográficas?

Nací hace 42 años en Mairena del Alcor. Mis padres, ya jubilados, son maestros de escuela, él de Matemáticas y ella de Lengua. Soy el tercero de sus tres hijos, mi hermano es arquitecto y mi hermana es médico. Estudié en Mairena del Alcor en el Colegio Albaicín y en el Instituto de Educación Secundaria Los Alcores. Me gustaban mucho la Física y las Matemáticas y opté por hacer en Sevilla la carrera de Ingeniería de Telecomunicaciones.

¿Dónde logró su primer empleo?

En el año 2004 acabé la carrera yéndome de Erasmus a Munich. Continué en esta ciudad alemana haciendo el proyecto de fin de carrera, porque no me gustaba el panorama de la economía española con la burbuja inmobiliaria, me preocupaba ese crecimiento tan fuerte y esa continua revalorización de las viviendas, todo se basaba en un sector muy poco tecnológico. Conseguí hacer prácticas como ingeniero para BMW en desarrollo de componentes y después me contrataron como consultor para la electrónica en motores.

¿Cómo fue su inmersión laboral en la industria alemana de la automoción?

Fue difícil porque en mi época de estudiante universitario no había prácticas de empresas. Sabíamos hacer muchas cosas pero del mundo del trabajo real no se nos enseñaba nada en la facultad. Me costó adaptarme. Lógicamente, el primer esfuerzo era superar la barrera del idioma. En aquella época, toda la documentación dentro de BMW estaba en alemán, todo se hablaba en alemán, y mi nivel en esta lengua se quedaba corto para poder manejarme en un entorno de lenguaje técnico. Como tenía que prestar tanta atención para enterarme de cualquier detalle, cuando acababa mi jornada laboral estaba exhausto.

¿Alguna diferencia esencial en la forma de organizar el trabajo?

Otro factor que me costó asimilar fue la diferencia de ritmo respecto a lo que yo me había acostumbrado en la Universidad de Sevilla. En la facultad estaba acostumbrado a tener que hacer muy rápido lo que me encargaban, casi siempre proyectos y trabajos complicados técnicamente, mientras que en Alemania la dinámica de trabajo es más lenta porque premia la búsqueda de la excelencia, de la perfección. Como yo mantuve en BMW la capacidad de hacer trabajos exigentes a un ritmo fuerte, yo iba demasiado rápido en comparación con el ritmo de la empresa, y eso me permitió tener tiempo disponible para pensar e idear otras cosas que quería realizar para la empresa y para mí mismo. Soy una persona de espíritu inquieto, y lo que en un principio era un problema lo conseguí convertir en una oportunidad para llenar mi tiempo desarrollando más proyectos. Porque, además, en Alemania se dedica menos tiempo a la vida social, a quedar con otras personas en la calle.

¿Cómo continuó su carrera profesional en Alemania?

Cuando estalló la crisis financiera y económica internacional que aconteció en 2008, como muchas empresas, BMW redujo plantilla, y dejó de contar con muchos ingenieros, yo entre ellos. A raíz de esa situación busqué otro trabajo y lo conseguí en Audi, como consultor de ingeniería. También asumí muchas responsabilidades y cuando llevaba más de un año estaba muy estresado, no me sentía recompensado por tanto esfuerzo. Tomé en 2010 la decisión de hacerme autónomo y empecé a trabajar para la empresa Continental en la ciudad de Regensburg. Con ellos encontré un proyecto en el que podía ser creativo, descubrí que tenía buenos jefes, me daban libertad para desarrollarlo, estaba bien remunerado, y con todos esos factores gané mucha calidad de vida.

¿En qué consistía ese proyecto?

Digitalizar y automatizar la homologación de los motores para nuevos vehículos. Es algo que antes se hacía a mano y era muy pesaroso. Se resolvió con mis ideas. Y era importante porque Continental ya tenía el rango de proveedor de la electrónica de motor para Volkswagen. A partir de ese momento, comencé a contratar a otras personas para trabajar en otros proyectos que resolvían necesidades a empresas. Algunos de los que fiché eran españoles porque entre el 2010 y el 2012 seguía siendo muy fuerte la crisis económica y laboral en España, con mucho paro, y les di la oportunidad de trabajar para grandes compañías alemanas. Uno de los encargos principales que recibí fue, para BMW, cómo saber y resolver la influencia que un software puede tener sobre otro software, ya sea en su totalidad o en una parte. Les di una solución automatizada de cómo hacer ese trabajo, a partir de ahí sacaron una patente y estaban muy contentos por lo que hice.

¿Cómo se inicia la creación de su empresa Evo?

A raíz de ese trabajo conocí a ex directivos de la empresa alemana IAV, que es la ingeniería principal para Volkswagen, y me dijeron que querían montar una empresa conmigo. De esa colaboración nació en 2018 Evo para dar servicio de ingeniería de calidad al sector del automóvil a nivel internacional. Con estructura de holding, se fijó su sede societaria en Sevilla, años después los socios alemán y francés ya decidieron no continuar y sigo yo al frente además de ejercer la función de director gerente. En la actualidad, la plantilla suma 70 trabajadores, la mayoría está en Andalucía Occidental, también tenemos sede en Barcelona, y además varios profesionales teletrabajando desde otros lugares de España. El teletrabajo lo consideraba, ya desde antes de que llegara una pandemia como la del covid, una opción muy buena para fichar a quienes trabajan donde quieren vivir y no al revés, estar supeditado a residir alli donde se busca oferta de empleo.