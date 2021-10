Radisson Hotel Group inaugura oficialmente en Sevilla su primer hotel

Sevilla es la ciudad escogida por la compañía hotelera Radisson Hotel Group para presentar e introducir su marca Radisson Collection en España. Y, por este motivo, anoche tuvo lugar un excepcional evento de inauguración en el que los invitados pudieron descubrir por sí mismos la experiencia de alto nivel que ofrece el nuevo Radisson Collection Hotel Magdalena Plaza, Sevilla. Siendo este es un hotel que va un paso más allá de lo que marcan las tendencias en hotelería de alto nivel en la categoría de hotel urbano cinco estrellas y un proyecto con el que Radisson Hotel Group hace honor a su lema “Welcome to the Exceptional” inaugurando un hotel único en el que vivir una experiencia verdaderamente memorable.

El evento de inauguración estuvo presidido por el equipo directivo global de Radisson Hotel Group y contó con la asistencia de distintas autoridades locales, entre ellas el alcalde de Sevilla, D. Juan Espadas Cejas, el delegado de Gobernación, D. Juan Carlos Cabrera y el delegado de Turismo, Habitat Urbano y Cultura, D. Antonio Muñoz, así como múltiples personalidades y celebrities de la ciudad como los diseñadores Victorio y Lucchino, Lourdes Montes, Felipe Vivas y Manuel Carrión, Tolentino, el cantante José Manuel Soto, la socialité Ana Abascal, la modelo Marisa Jara y la empresaria Raquel Revuelta.

Por su parte, los invitados pudieron disfrutar de un impresionante espectáculo al aire libre con proyecciones, música en directo, catering a cargo del chef Eneko Atxa (5 estrellas Michelin) y dj set en la azotea del hotel de Brianda Fitz-James.

Bienvenidos a lo excepcional

Ocupando una manzana entera en la emblemática y recién remodelada Plaza de la Magdalena, en pleno centro de la ciudad, este nuevo hotel Radisson Collection es el primero que la compañía internacional inaugura en España bajo su marca de más alto nivel en lo que es un primer paso para el ambicioso plan de crecimiento que Radisson Hotel Group proyecta para el Sur de Europa y que contempla la apertura de hasta 20 hoteles más en nuestro país en los próximos años.

Con sus 89 habitaciones cuidadas al detalle, incluidas cinco suites en la azotea –dos de ellas con amplias terrazas propias y espectaculares vistas–, un espectacular rooftop de más de 400m2 con piscina y solárium, un gimnasio y los dos exclusivos restaurantes con terraza y bar en la planta baja y, que llevan el sello respectivamente de los chefs Eneko Atxa y Manuel Berganza de Azotea Grupo, el flamante nuevo Radisson Collection Hotel, Magdalena Plaza Sevilla nace para convertirse en un auténtico referente hotelero y de estilo de vida cosmopolita, no solo en la ciudad del Guadalquivir sino en toda España.

“Radisson Collection reúne hoteles emblemáticos en ubicaciones únicas, que destacan por su singularidad y autenticidad. Una localización privilegiada y un diseño de alto nivel basado en soluciones sostenibles son dos de los sellos distintivos de la marca Radisson Collection como también lo son la personalización de los hoteles y el compromiso con la gastronomía que, en este caso, se materializa en dos restaurantes a cargo de dos reconocidos chefs con estrellas Michelin. No podíamos encontrar un destino más apropiado que Sevilla para presentar esta marca en España”, explica Federico J. González Tejera CEO de Radisson Hotel Group.

En palabras de Chema Basterrechea, Vicepresidente Ejecutivo y Jefe de Operaciones de Radisson Hotel Group: “Esta apertura es especialmente relevante para Radisson Hotel Group, ya que supone el primer paso de una sólida apuesta a nivel corporativo por el mercado español y por ello está prevista la inauguración en los próximos meses de distintos hoteles en nuestro país. En concreto, Bilbao y Madrid son las ciudades con aperturas más inminentes como parte de esta estrategia. Además, Madrid es una ciudad clave para nosotros en este momento puesto que desde hace unos meses hemos ubicado en ella nuestro Hub de Apoyo Operativo al Business, dando servicio a nivel global y con un equipo que sumará 300 personas a finales de 2021.”

Nada más entrar, el amplio lobby con su espectacular front desk con el mostrador en acabado de latón contrastando con la atmósfera sobria y elegante, lleva a impregnarse de lleno en ese espíritu de sofisticación minimalista tan actual que promueve la marca Radisson Collection. Una visión muy especial de lo que significa el lujo contemporáneo que se interpreta a través de una arquitectura y un estilo decorativo inspirado en el minimalismo escandinavo, pero con grandes dosis de calidez aportadas por las maderas nobles y los elegantes tonos verde oliva que predominan en los textiles, conectando con el color imperante en los campos andaluces. Junto a ellas, fotografías en blanco y negro estratégicamente colocadas evocan miradas cómplices de algunos de los rincones más inspiradores de Sevilla.

Por su parte, los llamativos acabados de latón diseminados aquí y allá terminan por completar la armoniosa paleta de tonos y texturas que arranca en el lobby y fluye por todo el hotel invocando los reflejos y tonalidades de los rayos con los que el sol ilumina Sevilla. Este espacio, además, está específicamente concebido para funcionar como el nuevo y más sofisticado punto de encuentro de la ciudad, desplegando ante huéspedes y visitantes locales una sucesión de confortables espacios de mesas y sofás con una gran barra presidiendo el espacio central en la que la carta de coctelería y cafés premium son los grandes protagonistas.

“Una gran ciudad como Sevilla se merecía contar con un hotel de vanguardia que aúne un gran diseño con las tendencias mundiales del lujo y que sea a la vez funcional y respetuoso con el medio ambiente, todo lo cual además de crear un destino para los viajeros más exigentes siempre añadirá valor a la ciudad”, sostiene Javier Illán, CEO de Millenium Hotels Real Estate, la empresa promotora y propietaria del proyecto.

Gastronomía de altura

A continuación, y en plena consonancia con la atmósfera del lobby, pues se trata de un mismo espacio abierto de gran amplitud y luminosidad gracias a sus generosos ventanales, se despliegan las mesas de Basque, el restaurante que asesora el reputado chef Eneko Atxa (cinco estrellas Michelin), bajo una propuesta gastronómica informal y actual, basada en recetas tradicionales vascas, pero con matices locales en la que la parrilla será una pieza clave. Por ella pasan carnes y pescados, pero también las verduras que se ofrecen como guarnición. Incluso uno de los postres, su versión de las torrijas, se termina en las brasas. Entre los platos estrella se incluyen el salmonete a la llama, los brioches de rabo o de anguila, el talo de tomate o el pan de cristal con trufa. “Una cocina de inspiración vasca, que busca por supuesto la suculencia, la potencia de los sabores, e incorpora en cada receta aquello que entiendo dará placer tanto a los clientes sevillanos como a los nacionales e internacionales que llegan hasta nosotros buscando pasar un rato agradable y divertido”, explica Atxa.

En el edificio casi anexo que da a la calle Rioja, la oferta gastronómica se complementa con Justa Rufina, un segundo restaurante dotado de una agradable terraza a pie de calle. Un espacio cuyo nombre rinde homenaje a las patronas de Sevilla (Justa y Rufina) y que se rige bajo la dirección gastronómica de Manuel Berganza, chef ejecutivo de Azotea Grupo y el español más joven en lograr una estrella Michelin fuera de España en 2014 en Nueva York, quien ha diseñado una carta basada en el buen producto nacional. En la oferta de Justa Rufina hay una gran variedad de opciones, ideal para adecuarse a todos los momentos del día, desde el desayuno y el brunch hasta las copas de la noche, pasando por el almuerzo y el “tardeo”. De esta forma, el cliente podrá disfrutar de una apetecible comida en su restaurante a través de una experiencia gastronómica con el producto como protagonista y las brasas y su horno de leña como piezas clave para la elaboración de recetas tradicionales con toques creativos.

Detalles que enamoran

La excepcionalidad de este hotel, además de en el disfrute gastronómico, se halla también en todos esos pequeños grandes detalles capaces de sorprender al sibarita más viajado como son el contemplar la maravillosa puesta de sol sevillana en el rooftop de Justa Rufina saboreando un cóctel diseñado por Luca Anastasio, uno de los mixólogos más premiados del país; disfrutar de las amplias duchas con suelo de mármol y efecto lluvia que se accionan presionando un botón o regocijarse en la sensación de dormir en sus magníficos colchones de grandes dimensiones y que garantizan un descanso único.

Otros elementos pensados para asegurar la comodidad del huésped son el menú de almohadas –para adaptar el descanso a cualquier preferencia–, el wifi de alta velocidad en todo el hotel, el servicio de “late check out”, las ventanas insonorizadas, los desayunos para madrugadores, desayunos tardíos –o en la habitación–, máquinas de café Nespresso, servicio de lavandería exprés y planchado. Asimismo, destaca también la posibilidad de convertir la habitación en lugar de trabajo en remoto, un “must” en los tiempos que corren. Por supuesto, tampoco faltan servicios a la altura de una experiencia cinco estrellas como el de conserjería con atención 24 horas para cuando se requieren recomendaciones y asistencia con reservas para disfrutar de lo mucho que ofrece la ciudad de Sevilla en términos de agenda cultural, visitas turísticas o experiencias gastronómicas.

Con la salud y la seguridad de los huéspedes y los miembros del personal como máxima prioridad, Radisson Collection Hotel, Magdalena Plaza Sevilla implementa el programa de protocolo de seguridad de Radisson Hotels. Los protocolos de limpieza y desinfección en profundidad se desarrollaron en colaboración con SGS, la empresa líder mundial en inspección, verificación, pruebas y certificación, diseñados para garantizar la seguridad y tranquilidad de los huéspedes desde el check-in hasta el check-out.

Inspiración andaluza con guiños a Escandinavia

El proyecto arquitectónico del nuevo Radisson Collection Magdalena Plaza de Sevilla lo firma el estudio de arquitectura londinense Borgos Pieper, cuyo equipo afrontó con gran éxito el reto de recuperar la grandeza y escala humana del que fuese epítome del lujo: el Gran Hotel de París, un icónico establecimiento que antaño ocupó este mismo espacio hasta su demolición en los años 30. Para ello se ha apostado por una contundente fachada monolítica de piedra caliza revestida con profundos ventanales y balaustradas de hierro fundido, que también sirven como elementos de protección solar en aras de hacer de este un edificio más sostenible.

“Radisson Collection Hotel Magdalena Plaza Sevilla integra sus dos edificios en el entorno, de forma serena, enhebrando pasado y presente, permitiendo que lo antiguo respire junto a lo nuevo, en un concepto urbanístico sostenible, responsable y respetuoso”, afirma Nadine Pieper.

En el interior, una paleta bien definida de materiales crea una elegancia discreta con suelos de piedra caliza natural, detalles en bronce y latón, cerámica y maderas en espacios públicos y en las habitaciones siendo la procedencia de los mismos en su mayoría de origen local. “Queríamos utilizar elementos robustos que envejecieran bien. Que con el paso del tiempo ganaran belleza”, explican desde dAAr Arquitectura, responsables del interiorismo.

“En las habitaciones buscamos crear la sensación de armonía y calma a partir de los colores usando tonos bronce o beige que son atemporales, amplían el espacio y son cálidos”, explica Nadine Pieper. Por su parte, Etienne Borgos apunta que “el objetivo era crear un entorno protector. Fuera, la luz del sol es muy fuerte y quisimos aprovecharla de una manera más controlada para que fuese acogedora y jugase con las sombras”. La clave era convertir la luz en un elemento que propiciase la relajación. Como contrapunto, los baños se han concebido con un toque más dramático, planteando un claro contraste entre las paredes blancas, los suelos de piedra negra y detalles en bronce.

En las zonas comunes la luz natural se ha aprovechado para aportar un toque de glamour y resaltar elementos concretos, como las escaleras –cuyas formas orgánicas, en combinación con la madera y la luz, crean una interesante tensión visual–, o los pasillos, donde está presente de manera puntual.

Además, hay una apuesta por lo artesano en este desarrollo, pues varios maestros de la madera o del bronce han colaborado en este proyecto, por ejemplo, en las delicadas balaustradas de las ventanas, que recuperan la tradición orfebre de la zona, presente desde la época morisca. Como guiño a los orígenes daneses de la cadena, encontramos en las habitaciones y en los espacios comunes algunas piezas que recuerdan a los iconos del diseño nórdico.

Radisson Collection, un sello de distinción

En la actualidad hay 20 hoteles de esta marca –en operación- y otros 20 en desarrollo– repartidos en tres continentes. Entre ellos, destaca el que se considera el “primer hotel de diseño del mundo”: el Radisson Collection Royal Hotel Copenhague. Proyectado por el arquitecto Arne Jacobsen en 1960 fue también, la propiedad que dio origen al grupo hotelero. Desde su característica fachada –fiel a las premisas del movimiento moderno– al mobiliario, pasando por los picaportes o la cubertería, todos sus elementos fueron creados por el maestro danés.

Por su parte, el Radisson Collection Hotel, Moscow ha sido testigo de la historia rusa. Enclavado en una de las siete torres más icónicas de la ciudad, a orillas del río Moskva, alberga una gran colección de arte excepcional y 19 restaurantes que se suman a sus más de 500 habitaciones. Otro ejemplo de los hoteles emblemáticos de esta marca es Radisson Collection Strand Hotel, Stockholm. Situado en la bahía de Nybroviken, su edificio es una construcción legendaria de principios del siglo XX. Un tesoro cultural e histórico escandinavo. También destaca el Radisson Collection Hotel, Palazzo Touring Club Milan, en uno de los buques insignia arquitectónicos y turísticos de la capital lombarda.

Todos los Radisson Collection se alzan en el epicentro cultural de sus ciudades, todos reúnen entre sus paredes una destacada cocina acompañada de bares y coctelerías que son el alma de la zona y donde el arte tiene un protagonismo especial.

Sobre RADISSON HOTEL GROUP

Radisson Hotel Group es uno de los grupos hoteleros más grandes del mundo con nueve marcas hoteleras distintivas y más de 1.500 hoteles en operación y en desarrollo con presencia actualmente en 120 países. La filosofía del grupo es hacer que “cada momento importe” (Every Moment Matters) con su distintivo Yes I Can! como máxima de su ética de servicio.

El portafolio de Radisson Hotel Group comprende las marcas Radisson Collection, Radisson Blu, Radisson, Radisson RED, Radisson Individuals, Park Plaza, Park Inn by Radisson, Country Inn & Suites by Radisson y Prizeotel reunidos bajo la marca Radisson Hotels.

Bajo la dirección del directivo español Federico J. González, quien ocupa el cargo de CEO de la compañía a nivel global desde 2017, más de 100.000 personas trabajan en Radisson Hotel Group y en los hoteles con licencia para operar en sus sistemas. Actualmente, Radisson Hotel Group protagoniza un ambicioso plan de expansión internacional que contempla la apertura en España de más de 20 hoteles en los próximos cinco años bajo sus distintas marcas. En concreto, en los próximos meses está prevista la inauguración del que será el segundo Radisson Collection en España, esta vez en Bilbao además de otro hotel de la marca de estilo de vida Radisson RED en el centro de Madrid, donde hace una década abrió el Radisson Blu Madrid Prado, un pequeño hotel boutique junto al Museo del Prado que se acaba de reinaugurar en 2021. Otras aperturas destacadas que tendrán lugar en los próximos meses también bajo la marca Radisson Collection acontecerán en Milán y Venecia.