Rebelión en Triana contra la eliminación del inglés

Las familias “de este colegio centenario” piden que la Consejería de Educación de marcha atrás y no elimine la línea de inglés, porque “deteriora la calidad educativa del centro y amenaza la supervivencia del colegio, con gran reconocimiento por su calidad”, en lo que definen como “un ataque a la calidad educativa de un centro que cercena los derechos de los alumnos y familias”.

Y es que, “si quitan la línea de inglés, desaparece el plurlingüísmo, se vulnera el derecho de muchas familias, ya que no se respeta la matrícula que hicieron, y se perderá el proyecto Barenboim de educación musical”, además de perder fuerza “para colaborar en proyectos internacionales como Erasmus y Twinnin, y perder recursos materiales y humanos”.

Los padres han lamentado que se trata de “una decisión administrativa y burocrática no puede servir de excusa para deteriorar la educación y el derecho de las familias”, por lo que han organizado la movilización de este martes por varias calles del barrio.