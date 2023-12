Rocío Morera: «El éxito lo definimos cada uno de nosotros»

Rocío Morera es la Embajadora de MAXIMIZA tus RESULTADOS, un proyecto que consiste en ‘poner a disposición de todo el mundo herramientas, técnicas, habilidades y diferentes conceptos que puedan ayudarles a cumplir sueños y mejorar resultados que las personas obtienen, actualmente, en cualquier área en la que se enfocan’ según sus propias palabras. Rocío es joven, con carácter y decidida si tiene las cosas claras y percibe cualquier oportunidad que pueda aprovechar.

Una primera herramienta que MAXIMIZA tus RESULTADOS pone en manos de todo aquel que quiera es un libro personalizable, ‘Mi libro de resultados Nº 1’, que el lector puede hacer suyo a medida que va leyendo. Contiene nueve rituales que cada uno puede realizar con frecuencia diaria y que incluye, además, una guía de instrucciones en la que se explica cómo dar cada paso y conseguir todo el provecho de cada propuesta.

Rocío Morera explica con seguridad en qué consiste todo este proyecto. Enfatiza mucho lo que tiene que ver con la ayuda que se quiere prestar a todo aquel que se interese por MAXIMIZA tus RESULTADOS.

‘Este primer libro es algo parecido al nivel básico del programa. Poco a poco, se irán sumando conferencias, cursos, mentorías, ponencias o conceptos, a este primer ejemplar que acabamos de lanzar al mercado. De momento queremos que la marca se vaya conociendo a través de Internet puesto que todo lo que se ha realizado, hasta ahora, ha sido presencial. A través de la red queremos llegar al mayor número de personas que sea posible con la intención de ayudar a que mejoren’.

¿De dónde saca alguien el optimismo para afrontar una aventura como esta en el mundo de autoayuda?

‘Sin duda de la experiencia vivida. Una experiencia personal de gran intensidad (en mi caso concentrada en un tiempo muy corto; desde el confinamiento por la Covid-19 hasta el presente) me ha enseñado que sin practicar el optimismo a diario es imposible alcanzar objetivos. Y llega, también, de querer ayudar a todo el mundo a que conozca caminos que le lleven a conseguir todo aquello que desea a pesar de las adversidades que la vida les coloca delante. En la vida nos llegan las cosas, nos guste o no, y lo que debemos hacer es prepararnos para afrontarlo despejando de dificultades nuestro entorno. Y para ello hay que disponer de las herramientas adecuadas para vivir lo mejor posible cumpliendo, además, los sueños. Mira, soy una persona con muchas ocupaciones y alguien podría decir que una cosa más suena excesiva, pero la voz interior me dice, al mismo tiempo, que si puedo hacer feliz a otras personas mi entorno y yo misma seremos más felices también. Y eso me anima mucho. Aunque tenga que dormir menos, quiero aportar herramientas que puedan aliviar algunas cargas de las personas’.

¿Por qué acudir a los libros y actividades encaminadas a la autoayuda? ¿El ser humano no es capaz de inventar mecanismos de triunfo sin recurrir a la ayuda externa?

‘Creo en el potencial del ser humano. Todo lo que una persona se proponga con fe, con la convicción en lo que no se ve y está por llegar, es decir, todo; el ser humano lo puede conseguir. Pero el 95 por ciento de la sociedad necesita unas herramientas y unas pautas que faciliten la marcha de las cosas. Mira, las personas de éxito lo que hacen, sobre todo, es leer; tienen estanterías repletas de libros y no suelen sentarse a ver la televisión. En un libro y en una buena lectura se pueden encontrar pautas, frases e inspiraciones que cada uno hace propias y ayudan a superarse. Personalmente, yo lo he experimentado todo a través de los libros. Desde chica, al llegar del colegio quería ponerme a jugar y mi madre me decía que era mejor que me pusiera a estudiar; y si le decía que no tenía tarea que hacer me sugería que leyese. Me hacía sentarme una hora a leer, a disciplinarme para tomar el hábito de la lectura. Por otra parte, la biblioteca de mi madre estaba formada por libros de autoayuda y la de mi padre por libros de empresa activa. Y siendo un poco más mayor, con doce años, más o menos, los libros que iba leyendo los cogía de sus bibliotecas. Todo esto me ha venido muy bien para superar las adversidades que han ido apareciendo en mi vida y para gestionar con éxito los diferentes cargos que desarrollo en el mundo profesional’.

¿Es obligatorio tener éxito? ¿No se puede tener una vida agradable sin lograr logros maravillosos? La gente es muy normal y las vidas son muy normales y todo es muy normal ¿no?

‘El éxito lo definimos cada uno de nosotros. Para uno puede ser tener una enorme paz mental, para otro tener un Ferrari en la puerta de casa o tener los viernes libres para disfrutar de la mascota. El éxito es una cosa muy personal. Al final, lo que define el éxito como tal es lo que hace sentir mayor satisfacción a las personas y el grado de felicidad que les aporta’.