Sanz anuncia una «ordenanza para bares singulares» como el Tremendo, Coronado o Casa Vizcaíno

El candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, se ha comprometido este miércoles a aprobar "una ordenanza específica para bares singulares e históricos" de Sevilla en el marco de la precampaña tras las elecciones del 28 de mayo. Así se lo ha hecho saber "personalmente" a los hosteleros que regentan estos negocios de la ciudad que "se han visto afectados por las medidas restrictivas y arbitrarias del alcalde socialista Antonio Muñoz que impiden consumir al cliente en la calle si no está sentado de manera estabulada en un velador". Ha acusado, de hecho, al alcalde de "persecución" a estos establecimientos.

En una nota de prensa, ha señalado que "este hecho está provocando la perdida de ingresos en estos negocios, en la mayoría de las ocasiones de reducidas dimensiones, por la pérdida de clientes y por las multas que no paran de recibir". Del mismo modo, Sanz ha argumentado que "este modelo de ciudad que quiere imponer el alcalde socialista va contra la idiosincrasia de establecimientos clásicos" como El Tremendo, Coronado y Casa Vizcaíno, incluso de barrios de Sevilla como Pino Montano y el Tiro de Línea, entre otros, que "basan su forma de vida, atención al cliente y trabajo, desde hace décadas, en este formato que ahora quiere eliminar este gobierno socialista".

Del mismo modo, el candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla ha recogido "en primera personas, las quejas de estos establecimientos que le han trasladado su desesperación" ante esta situación, así como las opiniones de "miles de sevillanos que ven como están desapareciendo estos bares que forman parte del ADN de la ciudad". Con ello y tras una visita al Tremendo de Santa Catalina, Sanz ya ha señalado en sus redes sociales que hay negocios singulares en Sevilla que "deben seguir manteniendo su esencia".

"Las restricciones arbitrarias acabarán con una forma de vivir la ciudad y pueden provocar el cierre de estos establecimientos históricos y singulares. Así me lo han trasladado en El Tremendo de Santa Catalina. Me comprometo a realizar una ordenanza específica para estos bares singulares con un horario especial", ha anunciado. Y es que --ha remarcado-- "la singularidad de estos bares reside también en su compatibilidad con la vida de los vecinos. Están perfectamente integrados en sus barrios, su apertura coincide, en gran medida, con horarios que no entran en conflicto con el descanso y no tienen cocina ni música".

Por ello, como ya puntualizaba antes de la pasada Semana Santa, Sanz ha pedido "no criminalizar más a un sector fundamental de la ciudad y a un modelo de convivencia propio del sevillano. Es incomprensible la persecución del gobierno municipal de Muñoz contra estos establecimientos hosteleros, perjudicando a empresarios, trabajadores y clientes". Además, "cumpliré esa nueva ordenanza para que haya un equilibrio entre los bares y vecinos, sin perder la esencia de estos establecimientos clásicos de Sevilla. Garantizando, por supuesto, el derecho al descanso. Y, por supuesto, habrá un diálogo constante y fluido con todos los sectores implicados. Las soluciones o medidas que llevemos a cabo se harán de manera consensuada".

En fechas previas a la Semana Santa, Sanz se reunía con hosteleros, llegando a la conclusión de que "el gobierno municipal no puede justificar el cierre de los bares en Semana Santa por decoro, esto es una ofensa a todos los bares de nuestra ciudad, a nuestros hosteleros e incluso a los sevillanos. Ahora sucede también fuera de esta celebración y en el día a día de la ciudad".

A ellos les transmitió que "los bares forman parte de la identidad, idiosincrasia y esencia de Sevilla. Los sevillanos por nuestra forma de ser y por la climatología de la ciudad, estamos acostumbrados a hacer vida en la calle y los bares son como nuestra segunda casa, por lo que el gobierno municipal del PSOE de Muñoz no puede atacarlos de esta manera".

Como ya pasara en Semana Santa, Sanz puntualiza que "lo más lamentable de todo es que atacan la idiosincrasia de la ciudad, le echan la culpa a los hosteleros de supuestos desordenes públicos, cuando lo que hay que hacer es actuar de manera contundente y reforzar las medidas de seguridad para evitar la botellona", ha destacado José Luis Sanz. Ha indicado que "los hosteleros no pueden pagar las consecuencias de la incapacidad e ineficacia del alcalde del PSOE para tomar medidas contra la botellona".

Además, "antes de tomar estas decisiones, es fundamental que haya diálogo con el sector de la hostelería, llegar a acuerdos y llevar a cabo soluciones consensuadas. No criminalizar a los hosteleros con medidas que afectarán a miles de trabajadores". El candidato del PP ha reiterado que "es obligación y responsabilidad del gobierno municipal garantizar la seguridad pero no se puede acribillar ni atacar sólo a los bares para prevenir posibles problemas de seguridad. Los bares, si se vela para que se cumplan las ordenanzas de forma estricta, no causan problemas de seguridad, el problema es la botellona, eso es lo que debe prevenir y controlar el alcalde y, debe actuar con planificación y previsión".