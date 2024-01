Sanz defiende el stand propio en Fitur: «Sevilla nunca ha sido bien tratada en Diputación»

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha defendido este martes el stand propio con el que contará la capital en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) de Madrid, que se inaugura este miércoles 24 de enero, y las críticas del presidente de la Diputación, Javier Fernández, por no ir de la mano en esta ocasión en el hecho de que la ciudad "nunca ha sido bien tratada en el de la Diputación durante los últimos años. Lleva poco tiempo en el cargo y puede que no lo sepa".

Así lo ha expresado el regidor sevillano en declaraciones a los medios tras la presentación de la campaña 'Sevilla Passion for Summer', en Madrid, en el espacio Covarrubias The One, que pretende impulsar la llegada de visitantes a la capital en el periodo estival.

"No se trata de entrar en polémica. Es una reclamación histórica del sector turístico de la ciudad tener un stand propio en Fitur. ¿Por qué? Porque Sevilla tiene un discurso propio". No obstante, Sanz ha asegurado que "el complemento de la provincia o el de cualquier ciudad andaluza es un complemento perfecto", ha añadido Sanz.

El alcalde ha insistido de nuevo en la necesidad de una "agenda propia no compartida con ningún otro municipio de la provincia" y, por tanto, requiere "un espacio propio". "Y esa reclamación histórica del sector es la que hemos cumplido este año".

En cuanto a la ubicación de ese stand, que se encuentra fuera del pabellón 5 de Ifema, que ocupa al completo Andalucía, Sanz ha afirmado en ese sentido que no está muy mal situado, "como se ha dicho en algunos medios", sino que se halla "a un paso del stand de Andalucía y a otro paso del stand de Madrid. Creo que el sitio --entre los pabellones 7 y 9-- no es malo".