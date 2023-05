Sanz elude hablar de pactos con Vox: «Eso ya se verá»

El candidato del PP se ha referido al proyecto del tranvibús, previsto para dar servicio a los vecinos de Sevilla Este, y ha señalado al respecto que "tendrá que aprovecharlo", puesto que ya está en marcha y "no soy un alcalde revisionista, aunque no me apetezca: me parece un parche".

No obstante, Sanz se ha mostrado partidario de extender su recorrido desde Santa Justa al apeadero de San Bernardo, "para que los usuarios puedan tener a su disposición las líneas del Metro y Cercanías".

Además, el candidato popular ha señalado la necesidad de "coordinar" con los gobiernos central y autonómico las políticas para los barrios más desfavorecidos y "coordinar también todos los esfuerzos que realizan asociaciones, Iglesia y hermandades, entre otras muchas entidades" en esas zonas. "El Comisionado hace bien su papel y su figura fue muy acertada, pero no es su competencia".

Por último, en cuanto al turismo, Sanz ha afirmado que en el centro de Sevilla "no cabe un piso turístico más" y que la hostelería "es un motor económico, pero tienen que cumplir con la normativa: ni sobrepasar el número de veladores ni los horarios".