Sanz promete «terminar con la degradación absoluta» de la Macarena ante los «incumplimientos» de Espadas

Así, ha pedido al Gobierno local de Espadas que «tome medidas de manera urgente contra el vandalismo, la inseguridad, la venta de drogas, las peleas y las amenazas constantes, como en la plaza de Otelo, que tienen desesperados a los vecinos porque la situación es insostenible». «Muchos vecinos están vendiendo sus viviendas porque no pueden vivir tranquilos en el entorno del albergue municipal», dice.

«Parece mentira que muchos vecinos tengan que limpiar las puertas de sus casas porque no lo hace el Ayuntamiento y, además, están hartos del abandono del Gobierno municipal, que los ha condenado a convivir con los orines, malos olores, mugre e incluso hasta ratas», ha opinado.

El candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, ha prometido este martes «terminar con la degradación absoluta» que a su entender sufren las barriadas de la Macarena, «donde el alcalde Espadas no ha cumplido ninguno de los compromisos que prometió a los vecinos, que se van a quedar en el limbo ahora que ha anunciado su marcha».

«Ha habido casos de agresiones, incremento de robos a personas y comercios, menudeo de drogas en la zona, han quemado puertas de viviendas, las personas sin hogar hacen las necesidades en la calle, lo que provoca malos olores y la proliferación de ratas, focos de insalubridad constante y los servicios municipales no actúan», insiste.

«Es intolerable que los vecinos llamen a la Policía y no acuda, que denuncien diariamente estos problemas y el gobierno municipal se cruce de brazos y no tome ninguna medida», ha denunciado José Luis Sanz; quien ha añadido que «es realmente incomprensible que Lipasam no baldee y limpie la zona adecuadamente para evitar más focos insalubres».

Así, opina que el alcalde no ha cumplido su promesa de «incrementar la seguridad y la limpieza en la zona», donde «la situación es cada día peor».