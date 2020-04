«Se preocupan de que no haya más enfermos, no de curarnos»

Actualizado: 29 abr 2020 / 09:32 h.

Rosario tiene 37 años. Hace más de un mes le confirmaron que está contagiada de COVID-19. Desde entonces, está sufriendo un calvario absoluto para conseguir no solo un tratamiento que mitigue los síntomas en su casa, ya que no ha sido ingresada, sino que recorre cada día centros de salud y urgencias de hospitales en busca de, al menos, mejorar los síntomas que padece. En este mes, unos días ha estado mejor y otros peor, y ha desarrollado síntomas que le han hecho ir al médico en varias ocasiones, pero sigue sin solución. Como ella, muchas personas acuden a los servicios de urgencia porque no pueden tenerse en pie, pero, sin entenderlo, se vuelven a casa con un papel de alta y sin tratamiento hospitalario. Ayer, estalló, tras leer en un periódico el titular “Sevilla mantiene a raya el coronavirus con solo 12 casos nuevos”, porque justo acababa de salir del servicio de urgencias del hospital Virgen Macarena sin una solución. Otra vez sin una solución.

Una puerta solo para positivos

“Me mandaron de urgencias al Macarena, y me metieron por una puerta trasera a la sala de espera, la cual han habilitado a pacientes Covid. Allí había siete personas más, todos alrededor de mi edad excepto dos señores que podrían rondar los 60. Unos ya sabíamos que éramos positivos, otros estaban allí por síntomas muy compatibles con ello, de todos nosotros solo a dos personas le hicieron el test, y uno de ellos se quedó ingresado (era uno de los señores mayores)”. Así comienza su relato, en el que ya hay al menos cinco personas que se han ido a casa con síntomas de coronavirus pero sin que se les haga la prueba que lo confirme. En realidad, solo en este hospital fueron más, ya que “hubo gente que se fue antes de que yo ingresara con su papelito en mano y sin prueba COVID, por lo que en todo el día de ayer no solo fuimos ocho los que pisamos el Macarena para esto”.

Hasta once horas esperando

Señala que las personas que allí estaban antes que ella “llevaban entre 11 y 9 horas esperando resultados, personas enfermas, que no habían comido, no habían bebido agua en estas horas, ni máquinas expendedoras para poder usar de ningún tipo, aislados, atrapados y abandonados, porque había momentos en los que no había ni médicos en las consultas, a las cuales llamamos y abrimos las puertas en varias ocasiones buscando sanitarios para pedir explicaciones”. “Gente enferma, abrigada con sábanas del hospital (no podemos olvidar que muchos acudimos con fiebre) mareada, deshidratada, cuando lo que más que te recomiendan en estos casos es beber agua. Hubo quien pidió irse por propia voluntad pero nos informaron que no podían dejar que nos fuéramos ¿cómo? ¿Además estamos secuestrados? Los que se fueron con su alta en la mano no podían con la indignación: diez horas esperando un análisis de sangre rutinario y sin prueba Covid y les dicen que todo está bien, puedes irte a casa y no salir en 14 días”.

De madrugada y otra vez para casa

Ella, concretamente, salió de urgencias en torno a las 2.30 de la madrugada. “Me quedé solo acompañada por uno de los jóvenes que estaban allí desde el mediodía y seguía esperando su resultado de RCP cuando yo me fui con mi diagnóstico, y mis papelitos repletos de más medicamentos de prueba. Ahora añadimos corticoides, ‘ensayo-error’. Esto no es más que otro síntoma a sumar del maldito virus que me amarga la existencia”. A los síntomas ya conocidos de la enfermedad, a ella se le une la hinchazón y picazón en las piernas en cuanto comienza a caminar, algo que están desarrollando algunos enfermos. Solo el recorrido en los pasillos del hospital para buscar ayuda era un calvario. “Si no ando, no pasa nada. Si lo hago, el picor es insoportable”. Pero en estos días hay tenido que caminar en varias ocasiones, porque no tiene lógica coger su coche para ir de su casa al centro de salud más cercano, y el camino es eterno y doloroso para ella.

“Te hacen parecer que eres una bomba nuclear andante”