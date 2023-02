Señor alcalde, estas giraldas siguen ocultas para los sevillanos

Muy bien, pero, me pregunto: ¿para qué sirve todo este esfuerzo que hizo Amalio si su fundación posee una superficie no apta para albergar ni siquiera Los 365 Gestos de la Giralda que es lo que nos interesa destacar aquí y ahora? Es más, la Fundación necesita apoyo para sobrevivir y desde luego que guarda celosamente la colección de las Giraldas, pero no se trata de eso, se trata de que no sean guardadas sino expuestas a sevillanos y no sevillanos para su deleite que es para lo que las creó su autor y ese goce de contemplarlas forme parte de esa Sevilla para sevillanos y turistas que se persigue.