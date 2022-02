Sevilla al completo baja a nivel 1 de alerta Covid

El Comité Territorial de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto se ha reunido este martes, 15 de febrero, para analizar los datos epidemiológicos en sus respectivos ámbitos de actuación y se ha acordado que la provincia de Sevilla al completo baje al nivel 1 de alerta sanitaria.

Los cinco distritos sanitarios de Sevilla --Sevilla, Norte, Sur, Este y Aljarafe-- permanecían en nivel 2 de alerta Covid desde el pasado 27 de enero, al igual que todos los distritos sanitarios de las restantes provincias andaluzas. El denominado 'Comité de expertos' acordó el pasado 26 de enero prorrogar por un mes la orden del 7 de diciembre por la que se eliminan las restricciones de aforos y horarios previstos en los niveles de riesgo 1 y 2.

El comité se basa en los informes de evaluación específica realizados por la Sección de Epidemiología de la Delegación Territorial de la Consejería de Salud y Familias, y siguiendo los indicadores epidemiológicos establecidos (Incidencia Acumulada (IA) a 14 días, IA a 7 días, IA a 14 días en mayores de 65 años, pruebas PDIA, índice de camas UCI, índice de hospitalización y cobertura de vacunación).

No obstante, pasar a este nivel no supone ningún cambio en las restricciones vigentes en la provincia, ya que los niveles 1 y 2 de alerta Covid no implican nuevos límites de aforos y horarios en comercios, hostelería, ocio nocturno y otras actividades desde su modificación del pasado 17 de diciembre.

La incidencia acumulada de casos de Covid-19 por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días se sitúa este martes en los 384,4 casos en la provincia de Sevilla. De los cinco distritos sanitarios, el de la capital es el que presenta peores registros (466,7), seguido de Aljarafe (394,6) y Este (374). En el otro extremo se hallan el distrito Sur (306,5) y Norte (292,2).

En la provincia, solo 13 municipios superan la tasa de 500 positivos. Al respecto, la localidad de Carrión es la que presenta una mayor incidencia acumulada (966), seguida de Villanueva del Ariscal (839); Olivares (782) y El Ronquillo (768,7). El municipio de Albaida del Aljarafe presenta una tasa de 683 casos; La Puebla de Cazalla tiene 679; Valencina, 658; Salteras, 655; Morón, 587; Los Corrales, 577; El Rubio, 562; La Roda, 544 y Lora del Río, 516. Como curiosidad, San Nicolás del Puerto es el único pueblo con 'tasa cero'.

Desde que se inició la pandemia del coronavirus se ha contabilizado 272.493 positivos, se han recuperado 236.344 personas afectadas por Covid y 2.568 personas han fallecido en la provincia.