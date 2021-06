Sevilla entra en el nivel de riesgo medio al bajar su tasa

La incidencia acumulada a 14 días en la provincia de Sevilla sigue su tendencia a la baja y se sitúa este jueves en 206,9 casos por cada 100.000 habitantes frente a los 210,6 casos registrados este miércoles. Mejores cifras presenta la capital, que contabiliza 149 casos, con lo que abandona el nivel de riesgo alto, momentáneamente, y entra en un nivel de alerta medio, establecido para una franja entre los 50 y los 150 casos.

No obstante, la pandemia de coronavirus presenta un desigual comportamiento en la provincia, puesto que los índices que tienen los distintos distritos son muy diferentes, según los datos publicados por la Junta de Andalucía en el portal del Instituto de Estadística y Cartografía (IECA).

En este sentido, mientras el área sanitaria sur se acerca también al nivel medio de riesgo, merced a sus 157 casos por cada 100.000 habitantes, los distritos norte y este tienen una tasa de incidencia a 14 días de 361,7 y 336, con niveles de alerta extrema, al superar en ambos casos los 250 positivos.

No en vano, tanto en Cantillana (1.089), en el norte, como en Herrera (1.113,9), en el sur, tienen sobre la mesa la restricción de cierre perimetral y de la actividad comercial no esencial propuesta por el Comité Territorial de Alerta de Salud Pública de Alto Impacto de la provincia de Sevilla, a la espera de que sea o no ratificada este viernes por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Sin llegar a superar la barrera de los mil casos, umbral que fijan las autoridades sanitarias para proponer las citadas restricciones siempre que sean municipios de más de 5.000 habitantes, hay localidades con tasas elevadas en ambos distritos. Marinaleda (694), Casariche (626) y Estepa (552), en el este; Villaverde del Río (650), Lora del Río (434) y Tocina (400) en el norte.

NIVELES DE ALERTA

En cuanto a los niveles de alerta por distritos sanitarios, el comité territorial ha decidido que el distrito Aljarafe siga en el nivel dos; al igual que los distritos Sevilla y Sevilla Sur, mientras los de Sevilla Este y Sevilla Norte siguen en el nivel tres.

Empero, en el distrito Sevilla Norte, Cantillana figura en el nivel cuatro y tendrá que esperar la ratificación judicial para pasar al nivel cuatro y grado dos, situación que se repite en el distrito Sevilla Este con Herrera.