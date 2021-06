Sevilla se apunta a una FP cada vez más especializada e internacional

La Formación Profesional (FP), que antaño era el cajón desastre para aquellos estudiantes que no valían para estudiar, como se decía popularmente, se ha puesto tan de moda en España que no solo ha crecido hasta niveles impensables hace solo una década, sino que, según el informe de Infoempleo Adecco de este año, el 40% de las ofertas de empleo exige la FP de grado medio o superior frente al 33% que exige un título universitario. Es decir, que estudiar FP ofrece bastantes más posibilidades de encontrar trabajo que una carrera, lo cual no es una novedad total si se tiene en cuenta que en nuestro país faltan muchos perfiles técnicos y el propio Ministerio de Educación es ya consciente de que ello se traduce en una mayor demanda por parte de las empresas.

En este sentido, el próximo curso apunta a un aumento considerable de la oferta de FP en Sevilla, donde la Delegación Territorial seguirá ofreciendo más de medio centenar de ciclos formativos, 29 de los cuales son nuevos. En concreto, cuatro nuevos ciclos de Grado Medio, 14 de Grado Superior, dos de Formación Profesional Básica, tres de Formación Profesional Básica Específica y cuatro cursos de especialización. Además, se van a poner en marcha un total de 165 proyectos de FP Dual, 23 más que este curso que ya acaba.